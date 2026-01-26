Quelles sont les meilleures régions pour investir en immobilier neuf ?
Publié le 26 janvier 2026, mis à jour le 26 janvier 2026 à 16h51, par Camille Decambu
Les critères à analyser avant d'investir
Avant de se lancer, plusieurs facteurs sont à étudier :
- L'évolution démographique : une population en croissance garantit une demande locative soutenue.
- L'attractivité économique : la présence d'entreprises et d'infrastructures renforce l'emploi et la stabilité du marché locatif.
- Les prix au m² : un bon investissement doit offrir un équilibre entre prix d'achat et rendement locatif.
- Le rendement locatif : une rentabilité nette autour de 4-6 % est considérée comme intéressante.
Top 5 des meilleures régions pour investir en 2026
→ L'Auvergne-Rhône-Alpes : le compromis idéal
Lyon et Grenoble sont des villes-clés de cette région dynamique.
- Lyon, en zone tendue, assure une forte demande locative avec un prix moyen au m² autour de 5 500 €.
- Grenoble, plus abordable (≈ 3 200 €/m²), attire les investisseurs grâce à son dynamisme universitaire et technologique.
- Atouts : Pôles économiques, infrastructures de transport performantes.
→ L'Occitanie : rentabilité et croissance
Toulouse et Montpellier se placent parmi les villes les plus attractives.
- Toulouse, berceau de l'aéronautique, offre un prix moyen de 4 200 €/m² et un rendement intéressant de 4-5 %.
- Montpellier, avec son dynamisme étudiant et sa proximité avec la mer, voit ses prix grimper (≈ 4 500 €/m²).
- Atouts : Croissance démographique, climat, économie diversifiée.
→ Les Pays de la Loire : une stabilité rassurante
Nantes et Angers continuent d'attirer les investisseurs.
- Nantes, avec un prix moyen de 4 300 €/m², se démarque par sa qualité de vie et son dynamisme économique.
- Angers, plus accessible (3 100 €/m²), offre un excellent compromis avec des loyers attractifs.
- Atouts : Marché stable, qualité de vie, réseau de transports développé.
→ La Nouvelle-Aquitaine : l'effet Bordeaux
Bordeaux reste une ville phare, mais son marché devient tendu.
- Bordeaux, avec des prix proches de 5 000 €/m², reste intéressante mais en perte de rentabilité locative.
- La Rochelle et Bayonne, plus accessibles (≈ 4 000 €/m²), offrent de meilleures perspectives.
- Atouts : Attractivité touristique, dynamisme économique.
→ L'Île-de-France : un marché contrasté
Paris intra-muros est difficile d'accès pour les investisseurs, mais la banlieue reste stratégique.
- Saint-Denis, Montreuil, Nanterre : Fort potentiel avec le Grand Paris, prix autour de 5 000 €/m².
- Atouts : Projets du Grand Paris Express, pôles d'emplois.
Où investir en 2026 ?
Les régions offrant un bon compromis entre prix, demande locative et perspectives d’évolution restent les plus intéressantes. L'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie semblent les mieux positionnées pour un investissement sécurisé et rentable.
Si l'objectif est une rentabilité à court terme, Toulouse, Grenoble et Nantes restent de bonnes options. Pour un placement patrimonial à long terme, Lyon, Bordeaux et certaines villes de la petite couronne parisienne sont à considérer.
Investir en 2026 nécessite une étude approfondie du marché, mais ces régions offrent de solides perspectives pour les années à venir.
