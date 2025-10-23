Fondé sur la gouvernance partagée, l’impact social et la durabilité, le réseau Neos Immo veut redonner du sens au métier d’agent immobilier. Avec son opération « Recrutement Objectif 100 », il entend accueillir 40 nouveaux mandataires d’ici fin 2025, pour développer un modèle collectif et écoresponsable.

Alors que la France compte encore 5,8 millions de passoires thermiques selon les chiffres officiels, le marché immobilier se retrouve au cœur des défis de la transition énergétique. Entre baisse de l’activité, complexité administrative et pression réglementaire, les acteurs du secteur peinent à trouver un équilibre entre performance économique et responsabilité environnementale. C’est dans ce contexte que Neos Immo revendique une autre voie : celle d’un immobilier plus humain, plus collectif et plus durable.

Gouvernance partagée et accompagnement de proximité

Créé sur un modèle coopératif et indépendant, Neos Immo repose sur une gouvernance partagée : les associés sont eux-mêmes mandataires, sans investisseurs extérieurs ni pression actionnariale. « Les mandataires travaillent avec nous, pas pour nous », rappelle Renato Ponzio, président du réseau. Cette approche horizontale favorise un esprit d’équipe et une solidarité professionnelle qui contrastent avec l’isolement souvent vécu dans la profession.

Chaque membre bénéficie d’un accompagnement complet : formations certifiées, coaching individualisé, outils numériques adaptés et sessions d’intégration mensuelles. Les mandataires peuvent même suivre une formation pour devenir experts en valeur vénale, ouvrant la voie à une reconnaissance juridique et à une montée en compétence durable.

L’écoresponsabilité au cœur du modèle

Engagé en faveur d’un habitat plus durable, Neos Immo fait partie des rares réseaux immobiliers reconnus société à mission. Concrètement, ses mandataires accompagnent les propriétaires dans la rénovation énergétique de leurs logements classés E, F ou G au DPE, les aidant à identifier les subventions disponibles et à mobiliser des artisans RGE. Ce service est inclus sans surcoût pour le client.

L’engagement écologique du réseau se traduit également en interne : digitalisation des supports, encre végétale, suppression des cadeaux promotionnels remplacés par la plantation d’arbres au nom des clients, et partenariat avec Team for the Planet. Le réseau organise aussi régulièrement des opérations de nettoyage et des collectes solidaires sur tout le territoire.

Un développement maîtrisé et tourné vers l’humain

Avec son opération « Recrutement Objectif 100 », Neos Immo souhaite accueillir 40 nouveaux mandataires d’ici fin 2025 pour atteindre un effectif total de 100 partenaires. L’ambition est claire : croître sans renier ses valeurs. À moyen terme, le réseau vise 300 mandataires d’ici trois ans, puis 500 d’ici cinq ans, tout en prévoyant un essaimage en Italie, où les enjeux de rénovation énergétique sont particulièrement forts.

« Nous ne nous contentons pas de vendre ; nous accompagnons les propriétaires vers un habitat plus durable, moins énergivore aujourd’hui et demain moins consommateur en eau », résume Renato Ponzio, fidèle à sa philosophie d’un immobilier au service du collectif.

Dans un marché en quête de repères, Neos Immo s’impose comme un acteur atypique, mêlant éthique, transparence et durabilité. Une approche qui pourrait bien inspirer un changement de cap dans l’ensemble du secteur immobilier.

Par Jérémy Leduc