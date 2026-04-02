La FPI lance une campagne d'information sur le dispositif du bailleur privé
La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) annonce le lancement d'une campagne nationale d'information, liée au statut du bailleur privé (ou dispositif Jeanbrun), à partir du jeudi 2 avril.
Une mesure applaudie par le syndicat, qui anticipait une baisse de l'investissement locatif à la suite de la disparition du dispositif Pinel. Pour les particuliers souhaitant investir, la FPI affirme que le dispositif permet de « se constituer un patrimoine immobilier dans la durée, notamment grâce au recours à l’emprunt, et de préparer des revenus complémentaires ».
« Transformer ses impôts en appartement neuf »
La campagne de la Fédération ne cache pas son soutien au texte avec le slogan : « Devenir bailleur privé, faut pas s'en priver. »
L'organisation professionnelle dit viser les classes moyennes pour les informer notamment sur le principe d'amortissement, qui permet de réduire l'imposition sur les revenus locatifs en contrepartie d'un engagement de location nue à usage de résidence principale pendant au moins neuf ans. « Transformer ses impôts en appartement neuf », avancera par exemple la campagne, qui sera diffusée pendant un mois à la radio, dans la presse et sur internet.
« Avec ce nouveau statut, nous changeons de logique », s'enthousiasme Pascal Boulanger, président de la FPI. « Il ne s’agit plus d’un dispositif ponctuel, mais d’un cadre durable pour investir dans le logement collectif. »
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