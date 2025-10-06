Placo® Infinaé 98/62 : la première cloison éco-circulaire française

La cloison Placo® Infinaé 98/62 est composée :

D’une plaque Placo ® Infinaé 18S, contenant au moins 50 % de plâtre recyclé issu de chantiers de déconstruction,

Infinaé 18S, contenant au moins 50 % de plâtre recyclé issu de chantiers de déconstruction, D’une laine de verre PAR Phonic Lanaé contenant au moins 74 % de verre recyclé (déchets ménagers, industriels et de chantiers) et un liant biosourcé

D’une ossature Placostil® Infinaé M/R 62, contenant au moins 75 % d’acier recyclé (issu des industries de l’automobile et de l’électroménager).

Les performances sont équivalentes à celles de la cloison technique distributive Placostil® 98/62 standard :

Une résistance au feu EI60 (certificat de classement : RS24-018+EXT 24-1),

Un affaiblissement acoustique de 47 dB

Une hauteur maximale de 5,55 m,

Une plaque à haute dureté.

Ce système innovant apporte une réponse concrète aux défis du secteur du bâtiment : il réduit la dépendance aux ressources vierges, valorise les matériaux issus de la déconstruction et contribue à l’économie circulaire.

Grâce à l’intégration de matières secondaires, Placo® Infinaé 98/62 permet de réduire sensiblement le prélèvement de ressources naturelles, répondant ainsi aux exigences croissantes de la RE2020 et des certifications environnementales internationales telles que LEED, BREEAM ou HQE Tertiaire.

En choisissant la cloison Placo® Infinaé 98/62, les professionnels bénéficient non seulement d’une solution pérenne et performante, mais aussi d’une solution qui facilite l’obtention des labels Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM) et Franciliens (BDF).

Pour en savoir plus exit_to_app