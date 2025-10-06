ConnexionS'abonner
Fermer

Placo® Infinaé 98/62 : la première cloison éco-circulaire française

Communiqué
Publié le 06 octobre 2025
Partager : 
Placo® Infinaé 98/62 est la première cloison éco-circulaire conçue et fabriquée en France, à partir de matières recyclées et entièrement recyclable.
Placo® Infinaé 98/62 : la première cloison éco-circulaire française - Batiweb

La cloison Placo® Infinaé 98/62 est composée :

  • D’une plaque Placo® Infinaé 18S, contenant au moins 50 % de plâtre recyclé issu de chantiers de déconstruction,
  • D’une laine de verre PAR Phonic Lanaé contenant au moins 74 % de verre recyclé (déchets ménagers, industriels et de chantiers) et un liant biosourcé
  • D’une ossature Placostil® Infinaé M/R 62, contenant au moins 75 % d’acier recyclé (issu des industries de l’automobile et de l’électroménager). 

Les performances sont équivalentes à celles de la cloison technique distributive Placostil® 98/62 standard :

  • Une résistance au feu EI60 (certificat de classement : RS24-018+EXT 24-1),
  • Un affaiblissement acoustique de 47 dB
  • Une hauteur maximale de 5,55 m,
  • Une plaque à haute dureté.

Ce système innovant apporte une réponse concrète aux défis du secteur du bâtiment : il réduit la dépendance aux ressources vierges, valorise les matériaux issus de la déconstruction et contribue à l’économie circulaire. 

Grâce à l’intégration de matières secondaires, Placo® Infinaé 98/62 permet de réduire sensiblement le prélèvement de ressources naturelles, répondant ainsi aux exigences croissantes de la RE2020 et des certifications environnementales internationales telles que LEED, BREEAM ou HQE Tertiaire.

En choisissant la cloison Placo® Infinaé 98/62, les professionnels bénéficient non seulement d’une solution pérenne et performante, mais aussi d’une solution qui facilite l’obtention des labels Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM) et Franciliens (BDF).

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
PLACO® - Batiweb

PLACO® est le leader français du confort intérieur, engagé dans le développement...

12 Place de L'iris
92400 COURBEVOIE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.