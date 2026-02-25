Lafarge France : deux nominations clés au comité de direction
Publié le 25 février 2026 à 9h10, mis à jour le 25 février 2026 à 17h00, par Nils Buchsbaum
Lafarge France annonce la nomination d’Astrid Flinois de Guigné en qualité de directrice achats et de Younes Chetabi au poste de directeur industriel Ciments. Tous deux intègrent le comité de direction et sont rattachés directement à Xavier Guesnu, directeur général.
Depuis le 1er octobre 2025, Astrid Flinois de Guigné occupe les fonctions de directrice achats de Lafarge France. Diplômée d’un Master en physique de l’Imperial College London et d’un master en management de HEC Paris, Astrid Flinois de Guigné débute sa carrière en 2010 dans les achats chez Engie. Elle poursuit ensuite son parcours dans le conseil en stratégie, accompagnant notamment de grands groupes des secteurs chimique et pétrolier.
En 2016, elle rejoint le groupe Holcim au sein de l’audit interne. Trois ans plus tard, elle prend la direction régionale de Geocycle France, filiale spécialisée dans les solutions circulaires.
À partir de 2021, elle renoue avec la fonction Achats chez Lafarge France, où elle pilote les services et équipements industriels. En 2024, elle est nommée directrice supply chain de Holcim Belgique avant de revenir en France pour prendre la direction des Achats.
Une expertise internationale au cœur du comité de direction
Depuis le 1er mai 2025, Younes Chetabi est nommé directeur industriel Ciments de Lafarge France. Il succède à Christophe Riout, désormais directeur de la transformation industrielle Ciment, qui demeure membre du comité de direction et rattaché au directeur général.
Ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure d’électricité et de mécanique de Casablanca, Younes Chetabi débute sa carrière en 1998 comme ingénieur construction au Maroc. Il rejoint le groupe Lafarge en 2000 en tant que responsable mécanique et maintenance, d’abord à Oujda puis à Fès, où il devient responsable production en 2007.
À partir de 2011, il dirige l’usine de broyage de Nador avant de prendre la tête de la cimenterie de Fès jusqu’en 2016. Il est ensuite nommé directeur de la cimenterie LafargeHolcim de Settat, l’une des plus importantes du pays, dotée d’une capacité annuelle de 1,8 million de tonnes.
En 2019, il est nommé directeur industriel de Lafarge Irak, supervisant un dispositif de production atteignant près de 5,6 millions de tonnes par an. Fort de cette expérience internationale, il revient au Maroc en 2022 pour occuper les mêmes fonctions, avec une capacité industrielle portée à 13,5 millions de tonnes annuelles.
