Robinets économes, douche à recyclage d'eau, panneaux chauffants recyclés : cette année, les Innovation Awards de la catégorie Salle de bains ont récompensé des solutions axées sur la sobriété et la rénovation.

En amont du Paris Builders Show, certains exposants du salon Ideobain présentaient leurs innovations aux bien nommés Innovation Awards, dont les résultats ont été annoncés début juillet.

Une tendance saute aux yeux parmi les exposants qui seront présents à Paris, Porte de Versailles : la multiplication des solutions destinées à maximiser la part du recyclé dans les produits présentés et à réduire la consommation d'eau dans les salles de bains.

Robinets presto, un centenaire décidé à innover

Lauréat argent pour la catégorie Salle de bains, Les Robinets Presto se préparent à célébrer leur centième anniversaire en 2027. Mais les festivités devraient commencer dès le salon Idéobain, lors duquel la marque compte bien présenter ses nouveautés.

Jean-Luc Joguet, chef de marché de la marque, explique les raisons pour lesquelles l'entreprise mise sur « Presto Slim », un nouveau produit qui met en avant ses capacités d'économies d'eau. « La contrainte de la collectivité principalement, c'est de répondre à l'ergonomie, la robustesse, la longévité des produits ou encore l'anti-vandalisme, c'est-à-dire la résistance à des utilisations pas très soigneuses de la part des utilisateurs finaux. »

En cas d'utilisation des robinets durant plus de 30 secondes sans qu'il y ait de mouvement, l'eau s'arrête de couler. Pour M. Joguet, cela permet cette meilleure appréciation de l'utilisation réelle des robinets à déclenchement automatique, c'est l'utilisation de cellules équipées de la technologie ToF, pour « time of flight » (ou temps de vol). Celle-ci serait moins perturbable par l'environnement de la pièce ou les différences de matières que l'infrarouge traditionnel, lequel serait plus sujet à des dysfonctionnements en fonction des lumières et des reflets.

Le représentant de la marque se remémore d'ailleurs à quel point le marché des robinets automatiques a évolué ces dernières années pour réduire les débits d'eau. « Historiquement, il y a 15 ou 20 ans, pour un robinet temporisé, on était sur des débits de 6 L par minute. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on est passé à 3 L d'eau par minute. » Avec son Presto Slim, l'entreprise se targue d'avoir limité le débit à 2 L/minute.

« Aujourd'hui, une partie de la population française n'est peut-être pas encore tout à fait prête à utiliser des robinets avec ces débits-là », admet-il tout en assumant ce choix. « Quand vous divisez le débit par trois, vous imaginez bien que le jet va être très fin. Ça peut nécessiter un peu plus de temps pour se laver les mains. Mais c'est important d'être aligné avec ces changements de standard dans les consommations. »

Presto Slim vise les centres commerciaux, les bureaux, les aéroports, voire les sanitaires collectifs d'hôtels haut de gamme. Pour s'adapter aux besoins, il propose une version alimentation électrique par secteur et une autre par batterie. « Quelqu'un qui veut faire de la rénovation, il va pouvoir le faire en choisissant les versions à pile, ce qui lui évitera d'avoir à tirer un fil électrique. »

Des douches moins consommatrices en eau ?

Repartie sans récompense des Innovations Awards, l'entreprise Aurlane voudra néanmoins aussi profiter de l'édition 2026 d'Idéobain pour promouvoir ses cabines de douche baptisées « Eternity », vendues à moins de 1 500 €. Celles-ci garantissent à ses utilisateurs de ne plus culpabiliser sur la durée de leurs douches, en réutilisant de l'eau.

Le système mis au point par Aurlane fonctionne en deux temps. D'abord, l'utilisateur se saisit du pommeau réservé à la phase d'hygiène, d'une durée de trois à quatre minutes, nous explique Joséphine Druesne, directrice stratégique de la marque. « Pour une douche classique, on consomme à peu près 12 L par minute. Nous, on met un réducteur de débit dans la phase hygiène pour atteindre 8 L par minute. Mais c'est vraiment sur la seconde phase que l'on va économiser de l'eau. »

©Aurlane

En effet, l'utilisateur peut ensuite utiliser le second pommeau, marqué d'un signe infini. À partir de là, seulement huit litres d'eau circulent indéfiniment dans la douche grâce à un mécanisme de récupération. Un réservoir d'une hauteur de 15 centimètres est intégré à la cabine, avant que l'eau ne reparte dans un filtre, éliminant les poils et les traces de savon, puis un réchauffeur.

Un fonctionnement permettant une double économie : d'eau – l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) estime qu'une douche classique consomme environ 60 L et près du triple pour un bain – et d'énergie, selon Joséphine Druesne. « Il faut brancher la cabine, donc ça consomme de l'électricité, oui, mais ça consomme moins d'énergie qu'avec une douche classique où le ballon d'eau chaude doit travailler et faire passer l'eau de 15°C à 38°C. » Seule condition à l'utilisation optimisée de la cabine, selon Mme Druesne : changer le filtre tous les six mois environ.

Dans le même domaine, une nouveauté de Grohe, le Grohe Euphoria 120, promet à ses utilisateurs de diminuer le débit de l'eau de leur douche, tout en conservant l'impression d'un jet puissant. Tout en se limitant à une consommation de 5,5 L par minute, la douchette dispose d'un « jet booster », qui répartit l'eau dans plusieurs zones dans le pommeau.

Un panneau chauffant rafle le gros lot

Mais face à ces solutions plutôt axées sur la limitation de la consommation d'eau, c'est le panneau mural en aluminium E-Vipanel de Roth France qui s'est vu récompensé du premier prix de la catégorie Salle de bains des Innovation Awards.

« Le panneau intègre à la fois le revêtement mural et la solution chauffante », explique Soazig Lefetz, responsable communication chez Roth France. « Pour l'installateur, le vrai avantage, c'est que l'on n'a pas de travaux lourds. On peut simplement poser sur le revêtement existant, ce qui limite aussi les sacs de ciment à ranger par exemple. »

Recyclable à 96 % et composé de matière recyclée à 97 %, l'équipement peut aussi être percé sur la majorité de sa surface, à l'exception des zones extérieures, pour y installer des patères de porte-serviette.

Une installation de panneaux sur l'existant en quelques minutes, c'est aussi la promesse de Pixpano, qui réalise des décorations sur mesure avec l'illusion de faïence. Selon Stéfany Sicault, directrice commerciale de l'entreprise dont la production est localisée à Tours, ce produit sert beaucoup en rénovation de salle de bains, alors que la marque s'était d'abord tournée vers la décoration de cuisine.

« Plutôt que d'enlever tout le carrelage quand on refait une salle de bains, de remettre le mur propre, on vient plaquer nos panneaux. Cela se met avec de la colle silicone qui vient le plaquer au mur et ensuite, c'est garanti pendant 2 ans, mais au bout de 12 ans, on voit souvent qu'il n'y a aucun problème. » Une simplicité d'application qui permet, pour elle, qu'un particulier s'occupe lui-même de la pose des décorations.

©Pixpano

Par ailleurs, la représentante de Pixpano indique que la marque travaille directement avec des artistes « pour une grosse moitié de [leurs] réalisations » dont ils impriment ensuite les œuvres sur leurs panneaux.

Cette année, Roth France a dû partager la première place de la catégorie avec Wedi, qui doit révéler son Wedi Fundo thermo lors d'Idéobain. Un receveur de douche qui comprend un échangeur de chaleur permettant de récupérer presque la moitié de la chaleur pour le chauffage de l'eau et de la douche.

L'eau écoulée permet de préchauffer l'eau froide pour diminuer la consommation d'énergie nécessaire à l'augmentation brutale de température. Là encore, la marque met en avant le côté prêt à l'emploi, ou « plug and play ». Un équipement qui ne nécessiterait que deux nettoyages par an avec des produits non corrosifs pour canalisations.

À noter que le jury a récompensé l'Alca spin du prix de bronze, un produit sous embargo de l'entreprise Alca, qu'il faudra donc découvrir lors du salon Idéobain.