Le Groupe SFA rachète la société belge Metaalconstructies Pouilliers, spécialisée dans la fabrication de composants métalliques sur mesure.

Dans un communiqué diffusé le 8 juin 2026, le groupe SFA a annoncé l’acquisition de la société belge Metaalconstructies Pouilliers. Fondée en 1949 à Hal, l’entreprise emploie 22 collaborateurs et est spécialisée dans la fabrication sur mesure de composants métalliques.

Ses activités couvrent la fabrication de composants pour les ascenseurs, les escaliers et les garde-corps, ainsi que la production d’équipements techniques, notamment pour le traitement de l’eau, en particulier pour son principal client, Aquasystems International. L’entreprise conçoit et fabrique des pièces en acier, acier inoxydable et aluminium à partir de procédés tels que la découpe laser, le pliage, le soudage et le tournage.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement de SFA enviro, la division du Groupe SFA dédiée aux équipements de traitement des eaux municipales et industrielles. Après les acquisitions d’Aquasystems International en Belgique, d’Aquaturbo Systems aux États-Unis et d’Envirosep en France en avril 2026, la division a progressivement élargi son portefeuille technologique afin de couvrir l’ensemble des étapes du traitement des eaux, du prétraitement à l’aération.

Pour Stéphane Harel, directeur général adjoint du Groupe SFA, cette opération marque une nouvelle étape dans la volonté du groupe de « construire un acteur international du traitement de l’eau, maître de ses technologies et de ses outils de production ».

Metaalconstructies Pouilliers, un partenaire historique d’Aquasystems International

« L’intégration de Pouilliers au sein de SFA enviro est le fruit d’une relation de confiance construite sur plusieurs décennies », explique Aurélien Goyeau, directeur général de SFA enviro. En effet, la société belge fournit depuis plus de 50 ans des composants à Aquasystems International pour ses équipements de traitement de l’eau. Les deux entreprises partagent par ailleurs les mêmes installations depuis 1969.

Avec cette acquisition, SFA enviro entend « sécuriser et internaliser une capacité de fabrication métallique stratégique, tout en s’appuyant sur un outil industriel polyvalent et une équipe expérimentée ». L’opération doit également permettre à Metaalconstructies Pouilliers de poursuivre son développement en bénéficiant de nouveaux moyens pour investir et moderniser ses outils de production.