MULTI-ELEC 2 : chaudière électrique haute puissance pour diverses applications
Les nouvelles MULTI-ELEC 2 verticale et horizontale intègrent :
- Une nouvelle armoire de commande et de puissance avec régulateur Pack Control Prim, écran tactile 10 ‘’, porte fusible verticaux, contacteurs de puissance.
- Une gamme de puissance étendue.
La nouvelle régulation binaire assure un pilotage optimisé des étages de puissance. Elle renforce les performances de la chaudière tout en conservant sa simplicité et sa fiabilité.
Modèles :
→ Vertical : 90 à 1400 kW en 400 V triphasé et jusqu’à 1960 kW en 690 V triphasé.
→ Horizontal : 36 à 560 kW.
Caractéristiques :
- Régulation binaire 3 à 6 étages.
- Précision de régulation en PI.
- Nombreuses fonctionnalités en chauffage ou process.
- Grand volume de décantation.
- Interface utilisateur avec un schéma hydraulique, la visualisation de la puissance enclenchée, la configuration de l’installation, programme hebdomadaire et un calendrier.
- Protocole GTC en Modbus intégré.
- Applications collectives, tertiaires et industrielles.
Un collectif dénonce la suppression du programme « Quartiers de demain »
Un collectif met en garde contre l’arrêt brutal du GIP-Epau et la perte des projets pour améliorer la vie des quartiers populaires.
Industrie : la production de chaudières électriques jusqu’à 1 400 kW s’accélère
La politique énergétique du pays et de l’Europe souhaite l’accélération de l’électrification de tous les usages, y compris en génie climatique.
SEAC : nouvelles poutrelles GF 170 et GF 180 grandes longueurs
Les poutrelles GF 170 & GF 180 de SEAC révolutionnent la construction grâce à leurs grandes portées sans étais et le faible impact carbone par rapport à une dalle portée.
Le gouvernement met fin à l’organisme de soutien aux tiers-lieux
Après quatre ans d’activité, le groupement d'intérêt public (GIP) France Tiers-Lieux cesse son activité. L’État promet de maintenir son soutien mais le secteur s’inquiète de la continuité des financements.