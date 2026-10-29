MULTI-ELEC 2 : chaudière électrique haute puissance pour diverses applications

Les nouvelles MULTI-ELEC 2 verticale et horizontale intègrent :

Une nouvelle armoire de commande et de puissance avec régulateur Pack Control Prim, écran tactile 10 ‘’, porte fusible verticaux, contacteurs de puissance.

avec régulateur Pack Control Prim, écran tactile 10 ‘’, porte fusible verticaux, contacteurs de puissance. Une gamme de puissance étendue.

La nouvelle régulation binaire assure un pilotage optimisé des étages de puissance. Elle renforce les performances de la chaudière tout en conservant sa simplicité et sa fiabilité.

Modèles :

→ Vertical : 90 à 1400 kW en 400 V triphasé et jusqu’à 1960 kW en 690 V triphasé.

→ Horizontal : 36 à 560 kW.

Caractéristiques :

Régulation binaire 3 à 6 étages.

Précision de régulation en PI.

Nombreuses fonctionnalités en chauffage ou process.

Grand volume de décantation.

Interface utilisateur avec un schéma hydraulique, la visualisation de la puissance enclenchée, la configuration de l’installation, programme hebdomadaire et un calendrier.

Protocole GTC en Modbus intégré.

Applications collectives, tertiaires et industrielles.

Pour en savoir plus exit_to_app