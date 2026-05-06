Le spécialiste des équipements de sanitaire enregistre une « augmentation réjouissante » de son chiffre d’affaires net au 1er trimestre 2026. Mais la suite de l’année risque d’être minée par le conflit au Moyen-Orient.

« Le groupe Geberit a enregistré de bons résultats au premier trimestre 2026, dans un contexte qui s'est une nouvelle fois révélé très difficile », lit-on dans le communiqué de l’industriel suisse, publié le 5 mai 2026 (en anglais).

Le fabricant d’équipements sanitaires fait état d’une « augmentation réjouissante » du chiffre d’affaires net, au cours des trois premiers mois. « En raison d’effets de change nettement négatifs, le chiffre d’affaires net a légèrement reculé de 0,7 % à 873 millions [952,5 millions d’euros, NDLR] de francs suisses, mais a progressé de 3,4 % après correction des effets de change », indique Geberit. Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient plutôt sur 874 millions de franc en moyenne.

Un rendement de 22,4 % en 2026

Une progression attribuée à la croissance des volumes, malgré le grand froid observé en Europe du Nord sur les mois de janvier et février. Sans compter la baisse des prix des matières premières et la hausse des prix de vente ont eu un impact positif sur les marges. Les effets d’anticipation chez les grossistes en décembre n’ont pas eu raison de des marges de Geberit.

« En revanche, l'inflation salariale et l'augmentation prévue des investissements dans les activités de marketing [adressé clients finaux et prescription], l'informatique et la numérisation[notamment l’intelligence artificielle], ont eu un impact négatif », note en revanche l’entreprise. Pour l’innovation, le fabricant prévoit un investissement 2,7 % de son CA, comme annoncé par la filiale française début avril. Des moyens seront également déployés pour l’extension et la modernisation des capacités logistiques.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s’établit ainsi 283 millions de francs suisses (309 millions d'euros). Soit +2,3 % pour attendre un taux 32,5 %, contre 31,5 % en 2025. Le résultat net grimpe à 196 millions de francs suisses (+4,5 % ; 214 millions d'euros), ce qui revient à un rendu de 22,4 % (après 21,3 % en 2025).

Encore et toujours de la prudence sur le marché européen

En Europe, qui représente presque 90 % de l’activité de Geberit, la prudence reste de mise.

« Après les fortes baisses enregistrées depuis mi-2022, la demande dans le secteur de la construction de bâtiments s'est globalement stabilisée en 2025, avec des évolutions différentes entre les activités de construction neuve et de rénovation selon les pays et les marchés », rappelle le groupe, qui prévoit tout de même une croissance de marché en 2026, sans de réelle reprise.

« Cette estimation repose sur une stabilisation du nombre de permis de construire en 2025, avec des perspectives stables correspondantes pour le secteur de la construction neuve au cours de l’année en cours », lit-on dans le bilan de l’industriel. « Une évolution légèrement positive est à nouveau attendue dans le secteur de la rénovation, qui représente environ 60 % du chiffre d’affaires de Geberit ; plusieurs indicateurs pertinents dans ce domaine le suggèrent, notamment l’augmentation des transactions immobilières. »

Hormis le vieux continent, si une forte demande est prévue en Inde, la tendance en Chine est toujours baissière, face à l’effondrement du neuf.

Au moins +2 % sur les prix des produits Geberit

À 10H05 GMT, l'action Geberit a augmenté de 0,35 % à 522 francs suisses alors que le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, s’est apprécié de 0,62 %. Pour Mark Diethelm, analyste chez Vontobel, la posture de Geberit pour 2026 ne devrait pas évoluer en 2026.

Le sentiment de prudence devrait même se renforcer face à la guerre au Moyen-Orient. En France, les entreprises du bâtiment ressentent déjà l’effet inflationniste depuis la fermeture du détroit d’Ormuz en février. À cela s’ajoute la montée des taux d’intérêts, minant la confiance des ménages.

Résultats : « l'économie mondiale restera globalement exposée à d'importantes incertitudes », commente Geberit. « L'impact direct de la guerre en Iran sur les ventes est très limité », avec une part marginale (moins de 1 % des ventes), juge de son côté son patron Christian Buhl. Cela n’a pas empêché ce dernier d’annoncer une hausse de 2 à 2,5 % sur le catalogue produits du groupe, à partir de juin 2026.

Si l’industriel helvétique a pu faire de stocks de précaution en matières premières et éviter des difficultés d’approvisionnement, « côté des prix, en revanche, nous somme touchés par une hausse substantielle des prix des plastiques et de l'énergie », a confié M. Buhl. En particulier chez les « plastiques techniques », nécessaires à la production de douches, toilettes et vasques de salle de bains. Geberit avait déjà relevé ses prix en avril et anticipé une hausse des prix sur les pièces en cuivre.

Reste à savoir si cela impactera des innovations 2026, voire le succès déjà constaté sur les systèmes de tuyauterie Geberit FlowFit et Mapress Therm, le WC douche Alba et l’élément d’installation Duofix. Seuls les prochains mois nous le dirons, notamment lors de l’événement Idéobain, sur lequel la marque fonde ses espoirs.

Avec AFP