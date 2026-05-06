Face aux hausses des matériaux de construction, le Sénat saisit l’Autorité de la concurrence pour analyser le marché du BTP et ses tensions.

La commission des affaires économiques du Sénat a demandé mercredi 6 mai à l’Autorité de la concurrence d’examiner le marché des matériaux de construction, pointant de « récentes hausses » de prix susceptibles de peser sur « la relance » du secteur du BTP.

La commission « demande à l’Autorité d’analyser le fonctionnement concurrentiel des marchés amont, notamment les plus concentrés, ainsi que les relations entre les acteurs de la chaîne de valeur, et de formuler, le cas échéant, des recommandations ».

Une demande d’analyse approfondie du marché

Le sénateur du Morbihan Yves Bleunven indique vouloir « objectiver le fonctionnement des marchés et, en l'espèce, trouver des solutions contre une crise du logement qui frappe durement nos concitoyens dans leurs parcours de vie ».

Les parlementaires invitent également l’Autorité de la concurrence, chargée de veiller au bon fonctionnement de la compétition économique, à se prononcer sur la pertinence de « la création d'un outil de suivi des coûts de production des matériaux de construction ».

Dans un communiqué, la commission explique que « depuis l'abandon du projet annoncé par le gouvernement en 2023, aucun indice spécifique ne permet de pallier le manque de visibilité de la filière face à la volatilité des prix des matériaux de construction ».

Des tensions accrues depuis la crise sanitaire

Elle relève par ailleurs que les « récentes hausses du prix des matériaux de construction » s’ajoutent « à plusieurs vagues haussières subies par la filière depuis la fin de la crise sanitaire » et pèsent sur « la capacité des entreprises à contribuer à la relance de la construction ».

Fin mars, les fabricants de béton en France ont alerté sur un risque de hausse du coût de la construction, en lien avec la guerre au Moyen-Orient et la flambée des prix de l’énergie. Plusieurs fédérations avaient alors appelé les autorités à la vigilance concernant l’évolution des prix des matériaux.

La Fédération française des industriels de la préfabrication béton a déclaré que la « hausse inévitable » des coûts liée au conflit aura « des répercussions directes sur le coût global des ouvrages ». Elle redoute également « le report de certains projets (...) dans un contexte déjà incertain pour l'ensemble du secteur ».

La Fédération Française du Bâtiment, qui regroupe 50 000 adhérents et représente environ les deux tiers du chiffre d’affaires du secteur, estimé à plus de 200 milliards d’euros en 2024, avait pour sa part déploré que « les artisans et entrepreneurs du bâtiment reçoivent des avertissements de hausse de prix des matériaux », alors que « la situation actuelle n'est pas celle de 2022-2023 » et que « le secteur ne connait pas de pénurie ».

L’organisation appelait également à la création d’un « observatoire public d'établissement du prix des matériaux de bâtiment ». Une mesure encouragée également par la CAPEB.

Avec AFP