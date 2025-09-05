A69 : Toulouse-Castres relancé — chantier en plein essor malgré les recours

Chantier A69 Toulouse-Castres relancé : 53 km en construction, 800 ouvriers mobilisés, malgré les recours, mise en service visée fin 2026.

Le chantier de l’A69 entre Toulouse et Castres reprend de plus belle. Le ministre des Transports vise une inauguration en fin 2026, tout en affichant son optimisme face aux recours encore en cours.

Reprise active du chantier

En visite à Cuq-Toulza (Tarn) ce vendredi, le ministre des Transports Philippe Tabarot a constaté la reprise « à plein régime » du chantier de l’autoroute A69. L’objectif fixé à Atosca, le futur concessionnaire, est clair : livrer les 53 km de voie rapide d’ici 12 à 13 mois.

« L’inauguration devrait avoir lieu dans une grande année », a affirmé le ministre, évoquant un calendrier resserré malgré les incertitudes judiciaires.



Contexte judiciaire de la reprise

Suspendus en février dernier par le tribunal administratif de Toulouse, les travaux avaient été stoppés au motif qu’il n’existait pas de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant leur impact environnemental.

Mais en mai, la cour administrative d’appel a autorisé la reprise, donnant raison à l’État et à Atosca. Une nouvelle audience au fond est prévue fin novembre 2025 pour statuer définitivement sur les recours des opposants.

Lire aussi : Autoroute A69 : un chantier à l’arrêt, l’État contre-attaque



800 ouvriers et 320 engins mobilisés

Pour Atosca, le chantier tourne désormais « avec quasiment le même effectif qu’avant l’arrêt » : 800 personnes et 320 engins sont déployés.

« On a tout fait pour rappeler rapidement le personnel de toute la France », explique Martial Gerlinger, directeur général du concessionnaire, rappelant que l’entreprise entend à la fois tenir son contrat de livraison et respecter les futures décisions de justice.

Contestations toujours vives

Depuis 2023, la contestation ne faiblit pas. Grèves de la faim, occupations d’arbres, manifestations ou encore la « turboteuf » de plusieurs centaines de personnes en juillet dernier témoignent d’une opposition persistante.

Le ministre Philippe Tabarot appelle toutefois au respect des décisions de justice :

« On est dans un État de droit, quelle que soit la décision, il faut la respecter. »

Lire aussi : A69 : la cour d’appel de Toulouse favorable à la reprise des travaux

Enjeux pour le BTP

Pour ses promoteurs, l’A69 doit réduire le temps de trajet entre Castres et Toulouse et soutenir l’attractivité économique du Tarn sud. Mais pour les opposants, le projet contribue à l’artificialisation des sols et contrevient aux objectifs de sobriété carbone.

La filière BTP, elle, souligne l’importance de sécuriser juridiquement les chantiers. En février, la Capeb et l’Unicem Occitanie avaient alerté sur les conséquences économiques d’un arrêt prolongé.

Lire aussi : Autoroute A69 : un coup d’arrêt aux lourdes conséquences pour le BTP

À retenir

53 km entre Castres et Toulouse.

800 ouvriers et 320 engins mobilisés.

Mise en service espérée fin 2026.

Audience clé devant la cour d’appel en novembre.

Contestations environnementales persistantes.



Camille Decambu