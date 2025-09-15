Bonus CEE : pompes à chaleur revalorisées dès octobre 2025

Pompes à chaleur : un bonus CEE temporaire dès octobre 2025

Pompe à chaleur : l’État met en place un bonus temporaire pour dynamiser le marché

À partir du 1ᵉʳ octobre 2025, les fiches CEE BAR-TH-171 et BAR-TH-172 liées à l’installation de pompes à chaleurseront revalorisées avec un bonus ×5. Cette mesure temporaire, valable jusqu’en 2030, vise à relancer le marché des PAC tout en renforçant les contrôles techniques. Les ménages y voient un gain financier, tandis que les professionnels doivent anticiper une demande accrue et des exigences de qualité plus strictes.



Ce que dit l’arrêté officiel

L’arrêté du 6 septembre 2025, publié au Journal officiel, modifie deux fiches d’opérations standardisées du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) :

BAR-TH-171 : pompes à chaleur air/eau,

: pompes à chaleur air/eau, BAR-TH-172 : pompes à chaleur eau/eau ou sol/eau.

Les évolutions entreront en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2025

Point Contenu de l’arrêté Date d’entrée en vigueur 1ᵉʳ octobre 2025 Coefficient de bonification ×5 pour les opérations engagées à partir de cette date, jusqu’au 31 décembre 2030 Exclusion Les résidences secondaires ne sont pas éligibles à cette bonification Référentiel de contrôle Ajustements renforcés pour vérifier la conformité des installations

Pourquoi ce bonus temporaire ?

Le gouvernement cherche à :

Stimuler la demande en pompes à chaleur pour accélérer la sortie des énergies fossiles,

en pompes à chaleur pour accélérer la sortie des énergies fossiles, Soutenir la filière industrielle et artisanale face au ralentissement des ventes en 2024-2025,

face au ralentissement des ventes en 2024-2025, Garantir la qualité des installations en renforçant le cadre de contrôle, afin d’éviter les fraudes et les PAC sous-dimensionnées.

Ces mesures s’inscrivent dans la continuité du dispositif Coup de pouce Chauffage et des ajustements successifs du dispositif CEE.

Ce que les ménages doivent savoir

Le bonus ×5 s’applique aux foyers installant une pompe à chaleur via les fiches BAR-TH-171 et BAR-TH-172.

s’applique aux foyers installant une pompe à chaleur via les fiches BAR-TH-171 et BAR-TH-172. Les résidences principales sont éligibles, mais les résidences secondaires sont exclues.

sont éligibles, Les installations doivent respecter les critères techniques de performance fixés par les fiches officielles (COP, puissance, usage principal chauffage).

Le bonus est temporaire mais s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2030 pour les opérations engagées à partir d’octobre 2025.

Ce qui change pour les professionnels

Pour les artisans et installateurs RGE, plusieurs points pratiques évoluent :

Montée en charge de la demande : l’effet incitatif du bonus ×5 devrait accroître fortement les demandes d’installation dès l’automne 2025. Les professionnels doivent anticiper une hausse des devis et organiser leurs plannings.

: l’effet incitatif du bonus ×5 devrait accroître fortement les demandes d’installation dès l’automne 2025. Les professionnels doivent anticiper une hausse des devis et organiser leurs plannings. Contrôles renforcés : les opérations feront l’objet d’un suivi plus strict. Le respect du référentiel technique est impératif (dimensionnement, mise en service, conformité aux fiches CEE).

: les opérations feront l’objet d’un suivi plus strict. Le respect du référentiel technique est impératif (dimensionnement, mise en service, conformité aux fiches CEE). Exigence de qualité : toute installation non conforme pourra entraîner un rejet du dossier et la perte de la bonification. Les artisans doivent donc renforcer leur vigilance documentaire (attestations, certificats de conformité).

: toute installation non conforme pourra entraîner un rejet du dossier et la perte de la bonification. Les artisans doivent donc renforcer leur vigilance documentaire (attestations, certificats de conformité). Opportunité économique : cette revalorisation constitue un levier commercial pour convaincre les ménages hésitants. Les installateurs peuvent mettre en avant ce gain temporaire dans leurs offres.

: cette revalorisation constitue un pour convaincre les ménages hésitants. Les installateurs peuvent mettre en avant ce gain temporaire dans leurs offres. Formation et qualification RGE : pour capter cette demande, les entreprises doivent disposer de la qualification adéquate. Le bonus est conditionné au recours à un professionnel RGE.

Enjeux et impact attendu

Accélération du marché des PAC : relance espérée après un ralentissement des ventes observé en 2024.

: relance espérée après un ralentissement des ventes observé en 2024. Effet de levier pour l’industrie : soutien à la production française et européenne de pompes à chaleur.

: soutien à la production française et européenne de pompes à chaleur. Transition énergétique : la mesure participe à l’atteinte des objectifs climatiques de la France, en réduisant la consommation d’énergies fossiles dans le résidentiel

En résumé

À compter du 1ᵉʳ octobre 2025, les fiches CEE BAR-TH-171 et BAR-TH-172 sont revalorisées avec un bonus ×5 pour les installations de pompes à chaleur, hors résidences secondaires. Ce dispositif, valable jusqu’au 31 décembre 2030, vise à relancer le marché, tout en renforçant les contrôles techniques. Pour les professionnels, c’est à la fois une opportunité commerciale et une exigence accrue de qualité.

Par Camille DECAMBU