En Île-de-France la REP Bâtiment est « intenable », selon la FFB Grand Paris

Législation

Publié le 12 février 2026 à 17h00, mis à jour le 12 février 2026 à 17h38, par Virginie Kroun

Alors que la refonte de la REP Bâtiment traîne, la FFB Grand Paris Île-de-France perd patience. L’antenne régionale dénonce « un dispositif indispensable mais profondément dysfonctionnel ».
©Adobe Stock
©Adobe Stock

C’est un dossier qui ne finit pas de faire grincer les dents dans le bâtiment. La responsabilité élargie Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) devait faire l’objet d’une refonte, avec un moratoire en 2026. Les conclusions d’un groupe de travail devaient être rendus le 10 décembre, mais pas de nouvelles. 

« Pensée pour structurer une filière vertueuse de gestion des déchets de chantier, la REP Bâtiment ne tient aujourd’hui pas ses promesses », s’indigne dans un communiqué du 12 janvier la Fédération Française du Bâtiment (FFB) Grand Paris Île-de-France, qui alerte sur « un dispositif indispensable mais profondément dysfonctionnel ».

Un recours déposé par la FFB en 2025

 

La fédération francilienne abonde : « Les entreprises et artisans du bâtiment font face à des dysfonctionnements en cascade des services de reprise gratuite, alors même que les éco-contributions continuent d’être prélevées et augmentées. Face à l’inaction de l'État  dans le contrôle des éco-organismes, le recours déposé par la Fédération Française du Bâtiment en septembre 2025 pour mettre l’Etat devant ses responsabilités est désormais entre les mains du Conseil d'État. »

Tout n’est pas noir dans le tableau, car « les arguments portés par la FFB ont été entendus par le Ministre délégué chargé de la transition écologique, Mathieu Lefèvre, ouvrant la voie à un début de prise en compte du problème ».

L’Île-de-France en sous performance

 

En région francilienne, 378 points de reprise officiels ont été dénombrés 2025. Or, la FFB Grand Paris Île-de-France déplore des points fermés, trop éloignés. Sans compter des refus de déchets, des lourdeurs administratives voire la facturation de services « censés être gratuits ».  

Si la FFB Grand Paris Ile-de-France, la FFB Région Ile-de-France et la FFB Ile-de-France Est participent aux travaux de concertation chapeautées par la Région, les conditions empêchent un « dialogue constructif »

« La structuration des temps de parole lors de la réunion de concertation a principalement bénéficié aux éco-organismes, au détriment des retours d’expérience portés par les organisations représentant les entreprises », reproche l’antenne la FFB Grand Paris Île-de-France.

Les trois FFB de la région fait part de ce problème dans un courrier au Conseil régional d’Île-de-France, dans l’espoir de voir leur parole mieux prise en compte. 

La FFB Grand Paris Île-de-France souhaite également une «amélioration rapide et opérationnelle du dispositif REP Bâtiment, afin qu’il réponde enfin aux besoins concrets des entreprises du secteur ». 

