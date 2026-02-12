Podcast
Nordbat : « Les artisans ont beaucoup de courage » (CAPEB Hauts-de-France)

Conjoncture

Publié le 12 février 2026 à 12h00, mis à jour le 12 février 2026 à 18h05, par Virginie Kroun

Nous voilà à Nordbat, salon du bâtiment organisé tous les deux ans à Lille. La Confédération des artisans du bâtiment des Hauts-de-France était présente. L’occasion d’échanger avec son président, Henry-Luc Sprimont.
©Gabrielle Fontan

Pouvez-vous vous présenter ?

Henry-Luc Sprimont : Je suis président de la CAPEB 59 depuis 15 ans et également vice-président de la CAPEB Hauts-de-France.

Sur ces 15 années de mandat, quelle évolution avez-vous observée dans l’artisanat du bâtiment à l’échelle régionale ? 

 

Henry-Luc Sprimont : Il y a une évolution constante, mais une remise en question permanente. 

Je trouve que les artisans ont beaucoup de courage de continuer à se battre pour rester dans leur propre entreprise. C'est très difficile pour nos partenaires. Il faut qu'ils soient à la pointe, présents partout, diligents et compétents. On est là pour les accompagner ! 

Aujourd’hui, l’activité est très difficile, à l’échelle des Hauts-de-France, où l’on est en régression de 3 % encore et même au niveau national [-3,8 % au niveau national en 2025, NDLR].

La construction neuve est en stand-by bien qu’elle commence à reprendre. Mais la rénovation est complètement bloquée avec l'indécision sur MaPrimeRénov’, qui va recommencer mais ne va pas apporter un souffle dans l’immédiat à toutes les entreprises. Il va falloir un parcours de rénovation globale par geste, et beaucoup d’entreprises le prônent également.  

Pourquoi le salon Nordbat est important pour la CAPEB Hauts-de-France ?

 

Henry-Luc Sprimont : Venir à Norbat c'est d'abord avoir une présence, de se faire connaître pour ceux qui ne nous connaissent pas et surtout être à l'affût de toutes les nouveautés pour permettre à nos artisans d'être plus performants et toujours sur le terrain

Quelles innovations vous ont marqué dès le premier jour ? 

Henry-Luc Sprimont : Il y a tout ce qui touche à l'environnement, bien sûr. Notamment la gestion des déchets où on avance et on recule. Donc, il y a un gros effort à faire de ce côté-là.

Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

