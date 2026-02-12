Nous voilà à Nordbat, salon du bâtiment organisé tous les deux ans à Lille. La Confédération des artisans du bâtiment des Hauts-de-France était présente. L’occasion d’échanger avec son président, Henry-Luc Sprimont.

Pouvez-vous vous présenter ?

Henry-Luc Sprimont : Je suis président de la CAPEB 59 depuis 15 ans et également vice-président de la CAPEB Hauts-de-France.

Sur ces 15 années de mandat, quelle évolution avez-vous observée dans l’artisanat du bâtiment à l’échelle régionale ?

Henry-Luc Sprimont : Il y a une évolution constante, mais une remise en question permanente.

Je trouve que les artisans ont beaucoup de courage de continuer à se battre pour rester dans leur propre entreprise. C'est très difficile pour nos partenaires. Il faut qu'ils soient à la pointe, présents partout, diligents et compétents. On est là pour les accompagner !

Aujourd’hui, l’activité est très difficile, à l’échelle des Hauts-de-France, où l’on est en régression de 3 % encore et même au niveau national [-3,8 % au niveau national en 2025, NDLR].

La construction neuve est en stand-by bien qu’elle commence à reprendre. Mais la rénovation est complètement bloquée avec l'indécision sur MaPrimeRénov’, qui va recommencer mais ne va pas apporter un souffle dans l’immédiat à toutes les entreprises. Il va falloir un parcours de rénovation globale par geste, et beaucoup d’entreprises le prônent également.

Pourquoi le salon Nordbat est important pour la CAPEB Hauts-de-France ?

Henry-Luc Sprimont : Venir à Norbat c'est d'abord avoir une présence, de se faire connaître pour ceux qui ne nous connaissent pas et surtout être à l'affût de toutes les nouveautés pour permettre à nos artisans d'être plus performants et toujours sur le terrain.

Quelles innovations vous ont marqué dès le premier jour ?

Henry-Luc Sprimont : Il y a tout ce qui touche à l'environnement, bien sûr. Notamment la gestion des déchets où on avance et on recule. Donc, il y a un gros effort à faire de ce côté-là.