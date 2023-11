Le « coup de pouce thermostat » lancé dès le 1er décembre

Le « coup de pouce thermostat » se précise. Un arrêté publié ce mercredi au Journal Officiel annonce que l’aide à l’installation d’un thermostat connecté sera accessible dès le 1er décembre. L’objectif : aider les Français à réaliser des économies d’énergie.

Annoncé mi-octobre par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, le « plan thermostat » a pour objectif de généraliser les thermostats connectés pour que tous les logements français en soient équipés d’ici le 1er janvier 2027.

Un arrêté paru au Journal Officiel ce mercredi indique que l’aide censée couvrir jusqu’à 80 % du prix de l’installation sera disponible dès le 1er décembre 2023, et au moins jusqu’au 31 décembre 2024.

Dans le détail, ce « coup de pouce » concernera tous les logements dotés d’un chauffage individuel, soit près de 85 % des logements en France (contre 9,9 % de logements dotés d’un chauffage collectif, et 5 % raccordés à des réseaux de chaleur), et sera accessible à tous sans condition de revenus.

Une aide adaptée à la surface du logement

Le montant de l’aide pourra néanmoins varier selon la taille du logement, allant de 260 € pour un logement de moins de 35 m2, à 624 € pour une surface de plus de 130 m2.

Pour l’obtenir, les ménages devront remplir une demande de Certificat d’Économies d’Énergie (CEE), en se faisant aider par leur fournisseur d’énergie.

Les solutions installées devront permettre de piloter le chauffage à distance et pièce par pièce, et être compatibles avec la réception des alertes EcoWatt et EcoGaz, créées pour prévenir les Français en cas de tensions sur le réseau.

Vers une généralisation des thermostats connectés

« Cette mesure va nécessairement inciter les Français à s'équiper afin de réduire d'au moins 15 % leur facture de chauffage, grâce à l'automatisation des gestes de sobriété », s’est réjouie l’alliance Ignes, qui rassemble une quarantaine de fabricants de matériel électrique et domotique, parmi lesquels Atlantic, Legrand, Somfy, Urmet, Schneider Electric, Hager, Intuis, ou encore Delta Dore.

Alors que les prix de l’énergie ont flambé avec la crise énergétique, les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir réaliser des économies d’énergie pour réduire leur facture. Toutefois, selon une enquête publiée en mai dernier par RTE, moins de la moitié des Français disposeraient d’un système de chauffage indiquant précisément la température. Pour rappel, l’hiver dernier, le gouvernement appelait les Français à se chauffer à 19°C dans le cadre de son plan de sobriété énergétique.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock