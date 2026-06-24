En pleine canicule, un projet de loi sur le logement est présenté en Conseil des ministres, le ministre du Logement a déclaré vouloir y intéger plusieurs mesures concernant le confort d'été.

Aors que la France traverse un épisode caniculaire historique, avec des températures dépassant 42 °C dans plusieurs départements, un sondage Norstat pour Mitsubishi Electric réalisé les 26 et 27 mai 2026 auprès de 1 000 Français confirme une exposition massive aux effets de la chaleur : 80 % des répondants déclarent en avoir déjà souffert physiquement, 67 % ont connu des nuits perturbées et 49 % ont dû modifier leurs habitudes quotidiennes.

Le confort d’été, nouvel enjeu politique face à l’urgence climatique

C'est dans ce contexte que le ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun présente ce mercredi 24 juin en Conseil des ministres son projet de loi Relance logement. Le texte vise à augmenter l'offre de logements en modifiant plusieurs règles d'urbanisme. Des amendements sur l'adaptation des logements aux fortes chaleurs doivent compléter le texte, avec notamment des dispositions visant à simplifier la prise de décision en copropriété pour l'installation de protections solaires.

Sur ce point, le projet de loi entend modifier le régime des avis des Architectes des Bâtiments de France (ABF). À Paris, 97 % des surfaces bâties sont soumises à leur avis, dont les trois quarts sont des avis conformes, auxquels les demandeurs de travaux sont tenus de se conformer.

Or ces avis bloquent régulièrement l'installation de protections solaires extérieures, au nom de la préservation du patrimoine — alors que l'Ademe rappelle que la présence de volets permet de réduire la température intérieure de 2 °C lors des pics de chaleur, et de diminuer les besoins de climatisation de 60 %. Selon des déclarations Dan Lert au journal le Monde en septembre 2024 lorsqu'il était adjoint à la maire de Paris chargé de la transition écologique, un tiers des projets de rénovation énergétique à Paris seraient aujourd'hui stoppés ou freinés par ces avis.

Une tension entre préservation du patrimoine et adaptation climatique

Dans une interview au Monde publiée mardi soir, Vincent Jeanbrun estime que le débat entre « préservation du patrimoine et habitabilité de nos villes » doit « avancer rapidement ». Il juge que les ABF « sont conscients que, s'il n'y a pas d'assouplissement, des logements ne pourront plus être habités, ni loués, que ce patrimoine ne vaudra plus rien, ne sera plus entretenu ». Dans le cadre des « opérations d'intérêt local » prévues par le projet de loi, l'avis des ABF deviendrait un avis simple, éclairant la décision du préfet sans caractère contraignant.

D'autres mesures restent à l'étude, sur l'urbanisme et les règles de préservation du patrimoine. Selon l'entourage du ministre, le gouvernement « compte sur les parlementaires pour faire voter un maximum de choses sur le confort d'été ».

Une évolution des mécanismes de financement en copropriété

Le ministre annonce par ailleurs que « la question du confort d'été devra systématiquement figurer dans le cahier des charges » utilisé pour l'octroi de subventions à la rénovation énergétique globale, via la formation des conseillers en rénovation, sans obligation pour les particuliers.

Le texte prévoit également la possibilité de louer des passoires énergétiques, sous réserve que le propriétaire s'engage contractuellement à réaliser des travaux. La mesure vise à remettre sur le marché locatif quelque 700 000 logements classés F ou G.

Le projet de loi prévoit par ailleurs de substituer au prêt individuel un prêt souscrit par la copropriété elle-même, ce qui permettrait de soumettre les travaux au vote en assemblée générale à la majorité simple. Il s'agit de répondre à la situation, courante en copropriété, où certains propriétaires ne peuvent ou ne souhaitent pas contracter un emprunt à titre personnel pour financer leur part des travaux.

Le projet de loi devrait être examiné à l'Assemblée nationale à la rentrée, puis au Sénat à l'automne, avec une adoption espérée avant la fin de l'année.