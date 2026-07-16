À Hayange (Moselle), Histoire & Patrimoine, filiale du promoteur Altarea, a entamé la réhabilitation du domaine de Wendel. Une transformation visant à créer 125 logements, pour une livraison fin 2027.

C'est un des vestiges de l'ère industrielle moselane, tout en verrière, ferroneries et pierre Jaumont, dont la teinte jaune habille les façades de la région. Le domaine de Wendel, à Hayange, fait l'objet d'une réhabilitation depuis le 9 juillet.

Un chantier géré par Histoire & Patrimoine, filiale du promoteur Altareaspécialisée dans la rénovation et la réhabilitation de bâtiments patrimoniaux. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à l'architecte Sylvain Leseigneur et l'architecte du patrimoine Grégoire André. GTM Hallé, société du groupe Vinci Construction, a été mandatée pour réaliser les travaux.

« Notre ambition est d’en préserver les caractéristiques architecturales et patrimoniales tout en lui redonnant un usage adapté aux besoins actuels, avec des loyers proposés aux prix du marché. Cette opération illustre la capacité de ce type de patrimoine à s’inscrire dans des projets de reconversion urbaine et à participer au renouvellement de sites historiques », expose Raphaël Rolinet, directeur général d’Histoire & Patrimoine, présent lors de la pose de la première pierre, aux côtés de Pierre Cuny, président de Thionville Fensch Agglomération, de Michel Liebgott, président délégué de Thionville Fensch Agglomération, de Fabien Engelmann, maire de Hayange et conseiller régional du Grand Est mais aussi d'Emmanuel Coutance, directeur régional de GTM Hallé.

Vue intérieure du domaine de Wendel à Hayange, en Moselle ©Virginie Kroun

125 logements, au carrefour entre Metz et le Luxembourg

Niché parmi les hauts de fourneaux caractéristiques de la vallée de la Fensch, le bâtiment a été érigé entre 1892 et 1906. Il a servi de bureaux à la dynastie Wendel, grande famille, qui a régné sur les usines sidérurgiques en Lorraine du XVIIIème siècle à la Seconde Guerre Mondiale. Puis, au rythme de la désindustrialisation du territoire, l'édifice a fini abandonné à la fin des années 70, avant d'être protégé au des Monuments Historiques en 2013.

Mais depuis fin 2025, une opération a d'autres ambitions pour le domaine de Wendel :le transformer en ensemble résidentiel de 125 logements, allant du studio au 4 pièces. Le programme prévoit également des duplex. Le tout sur une surface habitable de 5 600 m².

« Les appartements bénéficieront de prestations adaptées aux usages contemporains, avec notamment une cave pour chaque logement et au moins une place de stationnement. Certains disposeront également d'une terrasse, tandis que les espaces communs mettront en valeur les volumes exceptionnels du bâtiment et sa verrière historique. À ce jour, 120 logements ont déjà trouvé preneur, témoignant de l'attractivité du projet », lit-on dans le communiqué de Histoire & Patrimoine.

Car la localisation du projet, à Hayange, n'est pas anodine. Située à 15 minutes de Thionville, 30 minutes de Metz et 40 minutes en voiture du Luxembourg, la ville de 70 000 âmes représente un bassin de vie et d'emploi transfrontalier.

Une partie du domaine occasionnellement ouverte au public

De quoi faire renaître le site de l'ancienne aciérie d'ArcelorMittal et dont le ronronnement a cessé après son innocupation dès 2012, suivie de sa fermeture définitive en 2018. Depuis avril 2025, un autre bruit reprend : celui des engins de démolition qui démantèlent et dépolluent en grande partie ces 160 hectares de terrain, selon Le Républicain Lorrain. L'opération est prévue sur cinq ans

Selon un article de Capital.fr, l'ancienne usine a été rachetée en 2023, par la société Henry Invest, spécialisée dans le recyclage de friches. Le domaine de Wendel fait partie des installations préservées, lui laissant entamer une nouvelle page de son histoire.

D'ailleurs, des espaces communs du domaine de Wendel pourront être ouverts au public lors d’événements patrimoniaux. La valorisation et de recyclage des matériaux est également un volet du chantier de logements, qui sera livré au quatrième trimestre 2027.

