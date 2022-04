REP : un pas de plus vers l’agrément des éco-organismes

Valdelia a salué ce mercredi la consultation publique du projet d’arrêté portant sur le cahier des charges des éco-organismes candidats à l'agrément dans le cadre de la REP Bâtiment. L'éco-organisme appelle désormais les acteurs du bâtiment à se mobiliser et annonce la tenue prochaine d'un colloque « Bâtir ensemble une filière performante » en septembre prochain.

Le 1er janvier dernier, Valdelia saluait la mise en œuvre d’un décret « ambitieux mais réaliste » relatif à la loi AGEG et à la REP Bâtiment, qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2023. Afin de continuer dans cette voie, le ministère de la Transition écologique annonçait ce 25 avril le lancement de la consultation publique pour l’arrêté encadrant les objectifs qui devront être atteints par les éco-organismes agréés.

Une filière prête à agir

« Le cadre réglementaire se précise encore un peu plus », commente Valdelia, qui accueille cette nouvelle avec enthousiasme. « Ce texte, plus équilibré et plus réaliste, inscrira progressivement la filière dans une perspective résolument tournée vers l’économie circulaire », estime l'éco-organisme candidat à l'agrément.

Cette étape fondamentale pour organiser la filière vient le conforter dans la nécessité « d’accélérer les efforts dans le déploiement des expérimentations en cours ». Une série d’expérimentations que l’éco-organisme lançait le 22 mars dernier pour se préparer et anticiper sa mise en œuvre opérationnelle.

« Ultime étape avant la constitution de notre dossier de demande d’agrément, nous invitons l’ensemble des professionnels du bâtiment à être acteur de la filière en participant à nos expérimentations », déclare Arnaud Humbert-Droz, président exécutif de Valdelia. Car malgré un contexte socio-économique difficile, le projet d'arrêté signe « un retour optimiste quant à l'entrée en vigueur de la REP PMCB » et traduit « une vision d’avenir et une opportunité de bâtir ensemble une filière industrielle innovante et performante ».

Dans ce sens-là, l’éco-organisme annonce la tenue d’un colloque « Bâtir ensemble une filière performante » le 22 septembre 2022. Valdelia et ses partenaires animeront ainsi des tables rondes qui auront pour objectif de partager, avec les différents acteurs du bâtiment, leur vision et leurs retours d’expérience sur les sujets stratégiques de la filière des déchets issus du bâtiment.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Adobe Stock