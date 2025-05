Salaire BTP : focus sur le métier de juriste

Quel est le salaire d’un juriste débutant ? Entre 1 800 € et 2 200 € nets par mois, selon le secteur et le niveau d’étude.

Quel est le salaire net moyen d'un juriste confirmé ? Autour de 2 800 à 3 300 € nets, avec une marge plus haute dans la finance ou le droit fiscal.

Un docteur en droit est-il mieux payé ? Oui. Un docteur en droit gagne souvent plus de 4 000 € brut, surtout s'il exerce en cabinet ou dans des fonctions d'expertise.

Quel parcours pour devenir juriste ? Licence + Master en droit. Un doctorat en droit ou une double formation (commerce/droit) peut faire la différence.