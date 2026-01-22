Rénover une façade sans déposer la structure selon Technal

Grâce à une approche sur mesure, un immeuble tertiaire des années 1990 à Levallois-Perret a été rénové thermiquement sans dépose totale de sa façade.

« C’est une solution unique, de la haute couture ». Ce vendredi 16 janvier, Pascale Violleau, directeur prescription chez Technal, ne cache pas son enthousiasme. Dans la salle de conférence flambant neuve du nouveau siège de La Providence, entreprise de services spécialisée dans les métiers de la propreté, l’industriel présente le premier chantier du programme « Re-nouveler la façade », une nouvelle solution de rénovation de façade sur mesure, sans dépose totale.

Grands carreaux de verre miroir et encadrements noirs, la façade vitrée de cet immeuble de bureaux de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) possède tous les les codes de l’architecture tertiaire des années 1990. Conçu par l’architecte Jean-Jacques Ory, le bâtiment impose et séduit, mais est devenu obsolète sur le plan énergétique. D’une surface de 1 200 m², il devait faire l’objet d’une rénovation énergétique globale comprenant une amélioration thermique de près de 80 % de la façade vitrée.

« Nous sommes arrivés avec un cahier des charges précis, des délais serrés et un budget contraint, explique Thomas Frin, responsable technique chez For Immo, qui a supervisé le chantier. L’option d’une façade neuve s’est rapidement révélée peu pertinente, tant sur le plan économique que technique, avec des renforcements structurels à prévoir, des contraintes d’urbanisme liées à la limite du domaine public et une empreinte carbone nettement plus élevée. »

Une performance énergétique équivalente à un mur-rideau neuf

Pour relever ce défi, le maître d’ouvrage a travaillé avec Technal et le fabricant-installateur Alu Rennais afin de concevoir une solution sur mesure. Celle-ci s’appuie sur la conservation de l’ossature du mur-rideau existant, avec le remplacement des seuls châssis en aluminum, fixes et ouvrants.

« Cette solution a permis d’améliorer la performance thermique du bâtiment tout en maîtrisant les coûts, de sécuriser la rentabilité de l’actif et de tenir un calendrier contraint », se réjouit Thomas Frin.

©For Immo

La façade rénovée atteint une performance équivalente à un mur-rideau neuf avec un coefficient Uw de 1,35 W/m².K, sans surcharge structurelle. La solution est environ 20 % moins onéreuse qu’un remplacement complet, assure Technal, et a été livrée en cinq mois, contre près de huit pour une dépose-repose intégrale, tout en maintenant le bâtiment hors d’eau et hors d’air.

Un système exclusif de fixation a été créé

Alu Rennais a mis en œuvre près de 300 cadres, soit 450 m² de murs-rideaux renouvelés, entre décembre 2024 et avril 2025.

Il a d’abord fallu retirer les capots et les joints avant de déposer le vitrage. Un système exclusif de fixation, développé par Technal et Alu Rennais, a ensuite été installé. Une fois les fixations en place, les nouveaux éléments de façade, comprenant vitrages, capots et montants/traverses, on été rapportés sur la structure existante.

©Technal

« Les murs-rideaux d’origine, issus du groupe Hydro, présentaient des profils très proches de ceux des gammes Technal. Bien que le mode de fixation diffère, cette compatibilité a permis de concevoir plus facilement des cadres sur mesure reprenant des joints creux de 18 mm et des ouvrants équivalents, tout en respectant les exigences actuelles de performance thermique et d’étanchéité. Une attention particulière a été portée à l’alignement esthétique, avec des tolérances de quelques millimètres seulement, y compris sur les parties en retrait de façade », détaille Jean-Luc Lescop, directeur du bureau d’étude Alu Rennais.

La pose a été réalisée panneau par panneau, exclusivement depuis l’extérieur. Une équipe de trois à quatre poseurs a été mobilisée sur les deux façades traitées, côté rue et côté cour intérieure. Cette organisation a permis aux travaux d’aménagement intérieur de se poursuivre en parallèle, optimisant le planning global du chantier.

La solution a été validée par le bureau de contrôle Socotec et homologuée par l’assurance comme technique courante équivalente à une construction neuve.

Une alternative à reproduire ?

À l'intérieur de l'immeuble, un nouvel aménagement a été réalisé, mais la solution « Re-nouveler la façade » permet également, selon les besoins, de préserver plafonds et murs existants, limitant ainsi les coûts indirects liés aux travaux intérieurs, assure Technal.

Jusqu’ici, la rénovation thermique des murs-rideaux passait par une dépose totale de la structure. Cette solution apparait désormais comme une alternative plus rapide et moins intrusive, et pourrait inspirer d’autres projets de réhabilitation similaires.

Par Nils Buchsbaum