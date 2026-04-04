Christian Raisson et Philippe de Chanville se retirent des fonctions opérationnelles de ManoMano, entreprise qu’ils ont cofondée. Loïc Derrien prend la direction générale avec l’objectif de renforcer sa croissance dans le B2B et d'améliorer la performance globale du groupe.

La marketplace française spécialisée dans le bricolage, le jardinage et l’aménagement de la maison, ManoMano, a annoncé le 2 avril une évolution de sa gouvernance.

Après avoir cofondé ManoMano en 2013 et accompagné son développement en Europe, Christian Raisson et Philippe de Chanville ont décidé de se retirer de leurs fonctions opérationnelles. Ils restent impliqués dans l’entreprise en tant que membres du comité stratégique. Loïc Derrien est nommé directeur général.

« Fonder et développer ManoMano a été une aventure extraordinaire. Je suis très fier de ce que nous avons construit avec nos équipes, nos clients et nos partenaires. Le moment est venu pour moi de passer le relais sur les fonctions opérationnelles, tout en continuant à soutenir l’entreprise au sein du comité stratégique », a déclaré Christian Raisson, cofondateur de ManoMano. Philippe de Chanville, également cofondateur, a ajouté : « Après avoir cofondé et développé ManoMano avec Christian, j’ai choisi de me retirer de l’opérationnel tout en restant pleinement engagé auprès de l’entreprise au sein du comité stratégique. Cette évolution s’inscrit dans une logique de continuité et de long terme. »

L'objectif de renforcer le B2B et améliorer la performance globale du groupe

Loïc Derrien, 58 ans, a officiellement pris ses fonctions de directeur général de ManoMano le 1er avril 2026. Ingénieur diplômé de l’ESIM/ISBA et titulaire d’un MBA d’HEC, il possède une longue expérience de direction dans de grands groupes industriels, parmi lesquels Vinci, Hilti, PPG, Cromology et FransBonhomme.

Sa nomination intervient alors que ManoMano souhaite renforcer sa croissance dans le B2B et améliorer la performance globale du groupe. « Je suis très heureux de rejoindre ManoMano à ce moment clé de son développement. Je suis pleinement mobilisé aux côtés des équipes pour accélérer le déploiement de la stratégie du groupe », a déclaré M. Derrien au moment de sa prise de poste.