Nicolas Barbarin est placé à la tête du directoire de BigMat France avec pour mission de consolider sa dynamique de développement sur le marché du négoce de matériaux.

L’entreprise de distribution de matériaux et de produits pour la rénovation et la construction BigMat France, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 1,15 milliard d’euros en 2025, annonce la nomination de Nicolas Barbarin en qualité de président du directoire, à compter du 24 mars 2026.

À cette occasion, le nouveau dirigeant a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre BigMat France, dont le modèle coopératif et l’ancrage local sont de véritables atouts. Ma priorité sera de soutenir les équipes et les adhérents, renforcer la performance du réseau et saisir les opportunités de croissance pour consolider notre position sur le marché de la construction et de la rénovation. »

Selon le communiqué de l’entreprise, cette nomination vient saluer le « professionnalisme ainsi que les qualités humaines et managériales » de Nicolas Barbarin. Sébastien Barbier, président du conseil de surveillance de BigMat France, précise également : « Son expérience du retail et sa capacité à appréhender les attentes des clients, notamment particuliers, seront des atouts précieux pour renforcer la performance du réseau et la qualité de service apportée aux adhérents. »

La majeure partie de sa carrière chez Lidl France

Cette décision s’inscrit dans la volonté du groupement de « consolider sa dynamique de développement et de renforcer ses positions sur le marché du négoce de matériaux ».

Âgé de 46 ans, Nicolas Barbarin dispose de plus de vingt ans d’expérience dans le pilotage de réseaux multisites et l’amélioration de la performance opérationnelle. Diplômé d’une école supérieure de commerce, il a effectué l’ensemble de sa carrière au sein de Lidl France, où il a occupé plusieurs fonctions de direction générale.

En tant que directeur exécutif ventes et opérations et membre du comité exécutif, il a notamment supervisé un périmètre de 500 magasins, 10 000 collaborateurs et sept plateformes logistiques, contribuant au doublement du chiffre d’affaires de l’enseigne en France.