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Aurélie Tricoire, nouvelle directrice de l'École supérieure du bois

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Nomination
Publié le 26 mars 2026 à 9h10, mis à jour le 26 mars 2026 à 17h21, par Raphaël Barrou
L'École supérieure du bois a annoncé la nomination de sa nouvelle directrice : Aurélie Tricoire, directrice commerciale régionale pour Engie solution depuis deux ans.
©Sinesis - Batiweb
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L'École supérieure du bois a officialisé la prise de poste d'Aurélie Tricoire à sa direction en février dernier. L'établissement, qui existe depuis 1934, forme aux métiers de la construction bois et de la production bois. 

Une filière qui emploie plus de 450 000 personnes

 

Alors que la filière donne est pourvoyeuse d'emplois - 393 000 emplois directs dans la filière forêt-bois et 62 000 emplois indirects, selon l'École supérieure du bois - 32 % des acteurs ont plus de 50 ans. D'où l'importance de la structure, qui accueille près de 500 étudiants chaque année. Celle-ci propose des formations d'ingénieur et BTS à Nantes, ou un Bachelor en sciences et ingénierie des matériaux biosourcés à Nantes et Lyon. En troisième année de la formation ingénieur, une majeure « valorisation de la production forestière » est aussi dispensée sur un campus situé à Bordeaux

La nouvelle directrice de l'École supérieure du bois a commencé comme enseignante-chercheuse, notamment à l'université Toulouse II et SciencesPo, de 2003 à 2010 sur la place de la recherche scientifique dans l'action publique. 

La création de nouvelles formations en projet 

 

Elle a ensuite rejoint le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). « Au CSTB, mes recherches portaient sur les usages de l'énergie dans les bâtiments, et l’impact des innovations sur la chaîne de valeur. Cela m’a permis d’être sur le terrain et de comprendre les enjeux des usagers et des entreprises du BTP », explique-t-elle. 

Titulaire d'un Executive MBA à HEC Paris, Aurélie Tricoire a ensuite occupé le rôle de responsable commerciale du CSTB, avant d'intégrer Engie Solution en 2023 en tant que directrice commerciale pour les réseaux de chaleur urbains de Bretagne et des Pays de la Loire. 

La nouvelle directrice de l'École supérieure du bois annonce vouloir « contribuer aux ramifications de l’école tant auprès des élèves que des acteurs de la filière et des institutions publiques ». Aurélie Tricoire affirme aussi qu'elle souhaite poursuivre les initiatives autour de l’inclusion, de la féminisation, ou encore du soutien aux étudiants « avec la création du fonds de dotation Easier studies ». La création d'un nouveau Bachelor en gestion forestière et d'un cycle préparatoire intégré semblent aussi être dans les tuyaux. 

 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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