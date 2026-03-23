Pierre-Henri Julien part à la retraite et quitte son poste de directeur général de Cerqual Qualitel Certification. Il est remplacé par Olivier Lanne, ingénieur en génie civil de formation et vétéran du groupe Bouygues.

Comme son nom l’indique, Cerqual Qualitel Certification est rattaché à l’association Qualitel. Son but : « proposer des logements en phase avec leur temps, associant qualité de vie, respect de l’environnement et performance économique », rappelle Olivier Lanne, nouveau directeur général de la certification. « Je suis heureux de pouvoir y contribuer. »

Annoncée le 23 mars, la nomination court depuis janvier et marque le départ à la retraite de Pierre-Henri Julien, occupant la fonction de DG depuis 2015.

Une expertise solide de la construction et promotion immobilière

La relève est assurée avec Olivier Lanne, qui côtoie les milieux du bâtiment depuis plus de 30 ans. Sa carrière commence à Scheider Electric en 1992, où il est coordinateur d’études puis responsable travaux.

L’ingénieur formé et diplômé à CentraleSupélec (option génie civil) rejoint les rangs du major de la construction Bouygues dès 1994. D’abord Ingénieur méthodes, M. Lanne est propulsé au poste d’Ingénieur études en 1997, avant d’être chargé d’affaires techno-commercial deux ans plus tard.

Durant les années 2000, il gravit les échelons et récupère des missions à responsabilité. Notamment au sein de Bouygues Bâtiment International, pour qui Olivier Lanne enchaîne ses missions de directeur technique à Cuba et aux Caraïbes (2003 à 2010) et de directeur des achats (2010 à 2015).

Après un peu plus d’un an en tant que directeur technique pour Bouygues UK, cap vers Bouygues Immobilier en 2016, où M. Lanne endosse le rôle de directeur technique national logement. Son aventure dans la construction et promotion immobilière se poursuit en 2020 chez Spirit, au poste de directeur général de la maîtrise d’œuvre.

Toute cette expérience servira aux missions du nouveau directeur général de Cerqual Qualitel Certification. Celles-ci consisteront particulièrement à développer les certifications NF Habitat et NF Habitat HQE, « dont il a été référent national pendant 10 ans, chez Bouygues Immobilier, puis au sein du groupe Spirit », lit-on dans le communiqué de l’organisme.