« Il n’y a rien de pire que l’instabilité », Fabio Rinaldi (BigMat)

En cette rentrée 2025, BigMat France s’en sort un peu mieux que le reste du marché, avec -5 % à fin août (contre -7,2 %). Le point avec Fabio Rinaldi, président du directoire, qui regrette le contexte d’instabilité politique et le manque de visibilité.

Que pensez-vous de la conjoncture dans le bâtiment et de l’instabilité de MaPrimeRénov’ ces derniers temps ?

Fabio Rinaldi : MaPrimeRénov’ est instable depuis le début, c’est-à-dire que cela fait 4 ans. Je pense qu’on en est à peu près au 15ème dispositif en 4 ans, et là, cette année, on doit en être au 3ème.

Côté logement neuf, est-ce que l’élargissement du prêt à taux zéro (PTZ) a donné un coup de boost au marché ?

F.R. : Si on regarde les ventes de maisons individuelles, elles ont fortement chuté ces dernières années, mais il y a eu globalement une reprise des ventes mi-2024 et début 2025, donc les constructeurs de maisons individuelles ont senti une reprise il y a à peu près un an. Mais on part de tellement bas.

Ce qui est inquiétant, c’est de voir que les mises en vente, elles, chutent de nouveau.

Selon vous, le contexte politique actuel risque-t-il encore de chambouler le marché ?

F.R. : Le contexte actuel en tout cas ne permet pas de reprise. Or, nous sommes aujourd’hui sur un niveau extrêmement bas de logements vendus, autorisés et mis en chantier.

Quelles sont vos attentes pour les prochains mois ?

F.R. : Nous espérons que le marché au moins se stabilise en 2026, ou qu'il montre quelques signes de reprise. En espérant qu’on ait touché le fond et qu'on ait notamment un nouveau gouvernement qui repense un peu les dispositifs qui pouvaient accompagner et donner une certaine dynamique qu'il n'y a plus aujourd'hui.

On attend que nos gouvernants reparlent de la construction et du bâtiment de façon stable, durable et pérenne, sans changer sans arrêt. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'instabilité, que ce soit d'ailleurs pour les Français, enfin les clients, les industriels ou les distributeurs comme nous.

Est-ce que vous avez été plutôt satisfait du travail mené par Valérie Létard ?

F.R. : Je dirais que oui, son bilan est plutôt positif dans la dynamique, ou en tout cas son engagement et son écoute. Mais malheureusement, elle fait partie de gouvernements qui s’arrêtent et qui repartent. Est-ce qu’elle sera nommée à nouveau ? Et est-ce qu’on lui donnera les moyens de retravailler sur des dispositifs d'incitation fiscale favorisant la rénovation énergétique et sur la stabilité de dispositifs comme MaPrimeRénov' ? On n’en sait rien.

Pouvez-vous faire un récapitulatif de la plénière fournisseurs BigMat France qui s’est déroulée début septembre ? Qu’en est-il ressorti ?

F.R. : Près de 220 fournisseurs ont répondu présents à cette plénière, donc c’était plutôt un bon taux de réponses et d'engagement de nos fournisseurs.

Les sujets principaux, tout d’abord, c'était de rappeler globalement qui est BigMat. Ensuite, de donner quelques perspectives par rapport à un marché qui est aujourd'hui quand même encore instable, et des perspectives qui ne sont pas très claires avec un manque de visibilité.

Enfin, c'était aussi un moment pour rappeler que nous avons tenu nos promesses, que ce soit au niveau des achats, que ce soit au niveau du développement, entre autres, avec l'arrivée des nouveaux adhérents.

Un autre volet était également de montrer comment nous avons entretenu et développé notre visibilité, donc notre communication localement, mais également au niveau digital.

Quels chiffres clés ont été évoqués ?

F.R. : Nous avons montré que nous avions 24 nouveaux adhérents en 5 ans, 45 points de vente, ce qui représente 120 millions d’euros de chiffre d’affaires additionnel. Donc c’est 10 % de notre chiffre d’affaires qui est aujourd’hui réalisé grâce à de nouveaux adhérents.

Globalement, on a une surperformance de BigMat par rapport au marché dans le temps. C'est une performance que l'on maintient et que l'on a même eu tendance à accroître ces 3-4 dernières années, donc c’est plutôt encourageant.

Actuellement, BigMat est à -5 % à fin août 2025, sur un marché qui est à -7,2 %. Cela reste un marché négatif, puisqu’on a perdu à peu près -20 % de sa valeur depuis 2023.

Mais on voit que la chute s’enraye un peu, puisqu’on était à -11 % l’année dernière, puis entre -7 et -9 % au premier trimestre 2025.

Le marché va peut-être terminer autour de -5 ou -6 % en fin d’année, mais encore une fois, nous n’avons aucune visibilité. Qu’est-ce qu’il peut se passer durant le dernier trimestre ? On navigue à vue.

Il y a près d’un an, vous nous disiez vouloir miser sur le photovoltaïque. Quel est le bilan ?

F.R. : Absolument, le photovoltaïque poursuit son développement avec une vingtaine d'adhérents qui sont aujourd'hui investis dans le photovoltaïque. Donc je dirais que ceux qui se sont lancés ont une progression assez lente néanmoins, et là aussi, parce qu'on est sur quelque chose qui est dépendant des tarifs, du prix de rachat.

Propos recueillis par Claire Lemonnier