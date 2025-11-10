Bertrand Delcambre de nouveau reconduit à la présidence de Qualitel
Publié le 10 novembre 2025, mis à jour le 12 novembre 2025 à 17h14, par Raphaël Barrou
L'association Qualitel a fait le choix de la continuité. Le 14 octobre dernier, Bertrand Delcambre a été reconduit pour cinq ans à la tête de l'organisation par le Conseil d’administration, qui réunit l’ensemble des parties prenantes du secteur (consommateurs, professionnels et institutionnels).
Ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts, il est à la tête de l'association depuis dix ans. Cet ancien élève de l'École polytechnique a été ingénieur au service maritime de Boulogne-sur-Mer en début de carrière. Avant d'entrer au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), où il a passé l’essentiel de sa carrière professionnelle, passant une vingtaine d'années à se spécialiser dans l'apport des outils numériques.
En 1994, Bertrand Delcambre prend la direction de l'établissement de Sophia-Antipolis après avoir créé, en 1987, le service Informatique et bâtiment.
De 2008 à 2015, il est à la tête du CSTB. En 2015, il rejoint Qualitel et se voit confier la présidence du Plan national de transition numérique du bâtiment (PNTB).
« Les enjeux de qualité [...] doivent plus que jamais rester prioritaires »
« C'est un honneur », a réagi le principal intéressé. Le président de Qualitel veut croire que le secteur du logement concentre une grande majorité des enjeux techniques et sociétaux du bâtiment : santé, confort, performance économique, environnement, durabilité. « L’association Qualitel n’a de cesse de servir cet objectif, en soutenant les professionnels et les pouvoirs publics dans cette voie, en leur fournissant des indicateurs fiables, des outils concrets. »
C'est d'ailleurs ce qu'il a laissé entendre au moment d'annoncer les grands axes de ce nouveau quinquennat. « Alors que les besoins en logement restent considérables, les enjeux de qualité — sans cesse renouvelés par les modes de vie, l’exigence environnementale et la recherche de résilience — doivent plus que jamais rester prioritaires. »
Le nouveau Bureau du Conseil d’administration de l’association
• Président : Bertrand Delcambre
• Vice-président : Fabien Podsialdlo Président fédéral de la Confédération Nationale du logement (CNL) des Hauts de France, organisation au service de la défense des droits des locataires et des habitants, soutenant le déploiement de logements durables et de qualité.
• Secrétaire : Franck Hovorka Directeur technique et de l’innovation au sein de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), unique organisation professionnelle représentative de la promotion immobilière.
• Trésorier : Philippe Rozier Directeur général de l’Agence Qualité Construction (AQC), association visant à améliorer la qualité de la construction à travers quatre missions : observer les désordres, sécuriser l’innovation, consolider les bonnes pratiques et accompagner la rénovation énergétique.
Les autres membres du Bureau de l’Association :
• Chantal Jannet – Confédération Nationale des Foyers Ruraux (FNFR)
• Annick Noury Lacroix – Association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV)
• Paul Sarais – Union Sociale pour l’Habitat (USH)
• Hervé PRUVOT – Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
• Lionel Blancard de Lery – Union des Architectes (UNSFA)
• François JALLOT – Certivéa (CSTB)
Par Raphaël Barrou
Les tags associés
- CSTB
- Nomination
- Bertrand delcambre
- Afficher plus
Nouvelle tête à la direction générale d’Aldes France
Le groupe Aldes, spécialiste du génie climatique, a désigné Pierre-Martin Jeantet comme directeur général France. Une nomination inscrite dans la stratégie de développement de la marque, sur deux segments...
IZUBA énergies devient distributeur du logiciel TRNSYS
À compter de ce début 2025, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) confie à IZUBA énergies la distribution de ce logiciel de référence pour la simulation thermique dynamique des bâtiments,...
PIGEON et CNR s’unissent pour déployer GÉOMUR en terre crue
Le Groupe PIGEON et CNR Construction s'engagent pour GÉOMUR, une solution innovante de maçonnerie en terre crue recomposée signée HYLGÉO.
Koné : Fabienne Gouré devient directrice région Île-de-France
Le groupe Koné désigne Fabienne Gouré comme directrice région Île-de-France, pour son entité France, Belgique et Luxembourg. Une suite logique pour celle qui a fait toute sa carrière chez le spécialiste...