Président depuis 2015 de Qualitel, Bertrand Delcambre a été reconduit à la tête de l'association à l'issue du Conseil d’administration, le 14 octobre dernier.

L'association Qualitel a fait le choix de la continuité. Le 14 octobre dernier, Bertrand Delcambre a été reconduit pour cinq ans à la tête de l'organisation par le Conseil d’administration, qui réunit l’ensemble des parties prenantes du secteur (consommateurs, professionnels et institutionnels).

Ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts, il est à la tête de l'association depuis dix ans. Cet ancien élève de l'École polytechnique a été ingénieur au service maritime de Boulogne-sur-Mer en début de carrière. Avant d'entrer au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), où il a passé l’essentiel de sa carrière professionnelle, passant une vingtaine d'années à se spécialiser dans l'apport des outils numériques.

En 1994, Bertrand Delcambre prend la direction de l'établissement de Sophia-Antipolis après avoir créé, en 1987, le service Informatique et bâtiment.

De 2008 à 2015, il est à la tête du CSTB. En 2015, il rejoint Qualitel et se voit confier la présidence du Plan national de transition numérique du bâtiment (PNTB).

« Les enjeux de qualité [...] doivent plus que jamais rester prioritaires »

« C'est un honneur », a réagi le principal intéressé. Le président de Qualitel veut croire que le secteur du logement concentre une grande majorité des enjeux techniques et sociétaux du bâtiment : santé, confort, performance économique, environnement, durabilité. « L’association Qualitel n’a de cesse de servir cet objectif, en soutenant les professionnels et les pouvoirs publics dans cette voie, en leur fournissant des indicateurs fiables, des outils concrets. »

C'est d'ailleurs ce qu'il a laissé entendre au moment d'annoncer les grands axes de ce nouveau quinquennat. « Alors que les besoins en logement restent considérables, les enjeux de qualité — sans cesse renouvelés par les modes de vie, l’exigence environnementale et la recherche de résilience — doivent plus que jamais rester prioritaires. »

Le nouveau Bureau du Conseil d’administration de l’association

• Président : Bertrand Delcambre

• Vice-président : Fabien Podsialdlo Président fédéral de la Confédération Nationale du logement (CNL) des Hauts de France, organisation au service de la défense des droits des locataires et des habitants, soutenant le déploiement de logements durables et de qualité.

• Secrétaire : Franck Hovorka Directeur technique et de l’innovation au sein de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), unique organisation professionnelle représentative de la promotion immobilière.

• Trésorier : Philippe Rozier Directeur général de l’Agence Qualité Construction (AQC), association visant à améliorer la qualité de la construction à travers quatre missions : observer les désordres, sécuriser l’innovation, consolider les bonnes pratiques et accompagner la rénovation énergétique.

Les autres membres du Bureau de l’Association :

• Chantal Jannet – Confédération Nationale des Foyers Ruraux (FNFR)

• Annick Noury Lacroix – Association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV)

• Paul Sarais – Union Sociale pour l’Habitat (USH)

• Hervé PRUVOT – Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)

• Lionel Blancard de Lery – Union des Architectes (UNSFA)

• François JALLOT – Certivéa (CSTB)

Par Raphaël Barrou