Avec près de 30 ans d’expérience dans le BTP, Bertrand Dubois prend la direction régionale Hauts-de-France et Normandie chez Demathieu Bard Construction.

Le groupe Demathieu Bard Construction annonce la nomination de Bertrand Dubois au poste de Directeur Régional pour les Hauts-de-France et la Normandie.

Ingénieur diplômé de l’ESITC, Bertrand Dubois compte près de 30 ans d’expérience dans le BTP, notamment dans la conduite de travaux, la direction de projets et la direction d’entreprises. Après avoir déjà travaillé au sein du groupe, il rejoint Demathieu Bard en 2022 pour diriger le pôle Picardie-Normandie avant d’être promu Directeur Régional en 2025.

Conjuguer expertise locale et vision stratégique

Bertrand Dubois sera soutenu par une équipe expérimentée, composée notamment de Matthieu Léger, Thomas Herman, Mickaël Minel et Jérémy Toilliez, afin de conjuguer expertise locale et vision stratégique au service des projets de construction et de réhabilitation.

« Mon ambition est de renforcer nos expertises, d’encourager l’innovation et de faire de cette région un moteur de performance durable pour Demathieu Bard Construction », déclare Bertrand Dubois.

Présent dans les Hauts-de-France depuis plus de 20 ans, le groupe mobilise ses 300 collaborateurs autour de projets structurants dans les secteurs public, résidentiel, industriel et culturel.

Parmi les réalisations emblématiques : la réhabilitation des réserves du Louvre-Lens, la rénovation du stade Bollaert-Delelis à Lens, le collège de Rouges Barres à Marcq-en-Barœul, ou encore le Data Center de Lesquin.

À travers sa filiale Demathieu Bard Immobilier, le groupe développe également des projets résidentiels pour contribuer au renouvellement urbain et à la mixité sociale, avec des livraisons récentes à Dieppe et Gravelines, ainsi que de nombreux projets dans les agglomérations de Lille, Arras et Roubaix.

Par Marie Gérald