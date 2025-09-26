ConnexionS'abonner
Fermer

Un nouveau directeur commercial pour Duravit France

Nomination
Par Claire Lemonnier
Publié le 26 septembre 2025
Mis à jour le 26 septembre 2025 à 16h52
Partager : 
Duravit France a un nouveau directeur commercial. Il s’agit de Nicolas Clémençon, qui a notamment passé plus de huit ans chez Richardson et plus de six ans chez Grohe France.
©Duravit AG
©Duravit AG

Nicolas Clémençon a été nommé directeur commercial France de Duravit.

 

15 ans d’expérience chez Richardson et Grohe France

 

Diplômé de Kedge Business School Marseille, Nicolas Clémençon débute sa carrière en tant qu’auditeur interne au sein du groupe SNEF, avant de rejoindre le secteur de la salle de bains en entrant au sein du groupe Richardson. Il y est notamment directeur d’agences adjoint puis directeur d’agences durant plus de huit ans.

Après un passage comme directeur de sites au sein du groupe Petit Forestier, il rentre ensuite chez Grohe France en tant que directeur régional Sud-Est. Poste auquel il restera pendant plus de six ans.

Fin août, l’entreprise Duravit, implantée en France depuis plus de 50 ans, l’a désigné comme nouveau directeur commercial.

Son rôle principal ? « Entretenir des partenariats forts avec les distributeurs », précise Duravit dans un communiqué.

 

Claire Lemonnier

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.