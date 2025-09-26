Un nouveau directeur commercial pour Duravit France
Mis à jour le 26 septembre 2025 à 16h52
Nicolas Clémençon a été nommé directeur commercial France de Duravit.
15 ans d’expérience chez Richardson et Grohe France
Diplômé de Kedge Business School Marseille, Nicolas Clémençon débute sa carrière en tant qu’auditeur interne au sein du groupe SNEF, avant de rejoindre le secteur de la salle de bains en entrant au sein du groupe Richardson. Il y est notamment directeur d’agences adjoint puis directeur d’agences durant plus de huit ans.
Après un passage comme directeur de sites au sein du groupe Petit Forestier, il rentre ensuite chez Grohe France en tant que directeur régional Sud-Est. Poste auquel il restera pendant plus de six ans.
Fin août, l’entreprise Duravit, implantée en France depuis plus de 50 ans, l’a désigné comme nouveau directeur commercial.
Son rôle principal ? « Entretenir des partenariats forts avec les distributeurs », précise Duravit dans un communiqué.
Claire Lemonnier
