Double casquette pour Gilles Donnat chez Carrier et Viessmann

Nomination
Par Marie Gérald
Publié le 22 septembre 2025
Mis à jour le 22 septembre 2025 à 17h26
Après plus de 20 ans de carrière chez Carrier, Gilles Donnat élargit son périmètre. Il succède à Guillaume Dabrowski et prend la tête des activités françaises de Viessmann.
Viessmann renforce son ancrage en France. Le spécialiste des solutions climatiques et énergétiques a officialisé la nomination de Gilles Donnat au poste de directeur général de Viessmann Industrie France et Viessmann France.

En poste depuis le 1er septembre, il conserve également la direction générale de Carrier France, qu’il occupe depuis avril 2024.

 

Un parcours forgé chez Carrier

 

Âgé de 43 ans et diplômé de l’École Catholique d’Arts et Métiers (ECAM), Gilles Donnat a effectué toute sa carrière au sein du groupe Carrier. Entré en 2004 comme ingénieur R&D sur le site de Montluel, il a rapidement gravi les échelons en occupant des fonctions de management en qualité, recherche et développement, puis opérations, à l’échelle européenne et EMEA. En 2024, il accède à la direction générale de Carrier France.

Cette trajectoire lui a permis d’accompagner de grandes étapes de transformation, entre innovations technologiques, intégration d’activités stratégiques et adaptation aux évolutions du marché.

 

Viessmann et Carrier, un tandem pour la transition énergétique

 

En cumulant désormais la direction de Carrier France et celle de Viessmann France, Gilles Donnat est chargé de développer des synergies entre Carrier, CIAT et Viessmann, trois marques réunies au sein du groupe Carrier Global Corporation.

L’ambition : renforcer le rôle de leader du groupe sur les marchés du chauffage, de la climatisation et de la performance énergétique, en pleine mutation face aux impératifs de décarbonation.

« C’est une véritable fierté de rejoindre les équipes Viessmann. Ensemble, nous allons continuer à faire de la marque un acteur clé du CVC en France », a-t-il déclaré, comparant ce nouveau défi à « un défi sportif » qui repose sur la performance collective.

Il succède à Guillaume Dabrowski, promu directeur service et après-vente Europe Centrale. Ce dernier pilotera désormais les activités après-vente du groupe Carrier en Europe, incluant notamment la France et l’Allemagne. Les deux dirigeants travailleront de concert pour soutenir la transition énergétique et accélérer le développement du portefeuille de marques.

 

