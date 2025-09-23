Le spécialiste de la commercialisation et de la distribution de matériels de BTP Hitachi Construction Machinery France (HCMF) dévoile le nom de son nouveau PDG. Il s’agit de David Barth.

Hitachi Construction Machinery France (HCMF) annonce la nomination de son nouveau PDG. Il s’agit de David Barth. Il remplace Yuto Imadate, qui était président depuis avril 2023.

« Hitachi Construction Machinery France adresse sa profonde gratitude à Yuto Imadate, premier président de l’ère HCMF. Sa connaissance approfondie de la marque Hitachi et l’instauration de processus inspirés de la culture japonaise ont ainsi permis de lancer l’aventure HCMF en France », a réagi l’entreprise dans un communiqué.

David Barth est arrivé au sein de l’entreprise depuis le 1er juillet, en tant que directeur général, avec une forte orientation terrain.

Avant de rejoindre HCMF, il a travaillé pendant plus de dix ans chez Still France, puis plus de sept ans chez Volvo Construction Equipment.

Renforcer la proximité clients et ouvrir un nouveau centre à Rouen

L’objectif du nouveau président : « renforcer l’ancrage territorial d’Hitachi Construction Machinery Construction en optimisant les centres de services existants de Rennes, Nantes, Caen et Paris, et en préparant l’ouverture prochaine d’un nouveau centre à Rouen», pour plus de réactivité et de proximité avec ses clients.

Basée à Servon-sur-Vilaine (35), l’entreprise commercialise et distribue des équipements de construction Hitachi sur 37 départements français. Elle propose notamment des pelles hydrauliques sur chenilles et sur pneus, des chargeuses sur pneus, des tombereaux articulés pour les entreprises du BTP.

Par Claire Lemonnier