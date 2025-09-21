Avec l’arrivée d’Arnaud Westrich à la tête de GCC Énergie, le groupe de BTP entend renforcer son positionnement sur le marché et enrichir son offre, de l’installation à la maintenance.

Le groupe de construction indépendant GCC poursuit sa stratégie de développement en annonçant la nomination d’Arnaud Westrich au poste de directeur général adjoint de GCC Énergie.

Une mission entrepreneuriale

Chez GCC Énergie, Arnaud Westrich aura pour mission de piloter, avec Jean-François Delgado, directeur général, les 17 entités du pôle, avec l’objectif d’accélérer la croissance, de renforcer la présence territoriale et de développer des activités complémentaires.

« GCC possède des atouts uniques qui m’ont convaincu de rejoindre le groupe : un actionnariat détenu à 80 % par ses salariés, une gouvernance agile avec des circuits de décision courts, et une véritable proximité avec les clients comme avec les collaborateurs. Autant de forces qui nous permettront de renforcer la position de GCC Énergie comme acteur de référence sur son secteur », déclare Arnaud Westrich.

Il intègre également le Comité Exécutif (COMEX) de GCC.

Un parcours reconnu dans l’énergie

Âgé de 45 ans et diplômé de l’École nationale supérieure d’Arts et Métiers, Arnaud Westrich a bâti sa carrière dans les métiers de l’énergie.

Entré chez Dalkia en 2001, il y a exercé diverses fonctions de direction commerciale, marketing et générale. En 2016, il prend la présidence de Dalkia Smart Building avant de diriger Dalkia Electrotechnics en 2021, où il élabore la création d’une filiale issue de la fusion de huit entités spécialisées dans le génie électrique.

En 2024, il fonde CECOIA, une société de conseil dédiée à l’accompagnement de fonds d’investissement et de PME dans leurs opérations de fusions-acquisitions.

Par Marie Gérald