Confort thermique : Point.P mise sur les carreaux Terlian

La rédaction de Batiweb était, le 2 juin 2026, sur le site de production d'Ancenis (Loire-Atlantique), où Point.P fabrique les carreaux Terlian, un complément d’isolation en terre excavée. L'occasion de découvrir un produit qui a pour ambition d’aider à la régulation thermique des bâtiments.

La France a connu une canicule précoce en ce printemps 2026. Cet épisode pourrait bien préfigurer les prochains étés, les scientifiques s'accordant à dire que les vagues de chaleur vont se multiplier et s'intensifier.

La question du confort thermique des bâtiments et leur capacité à ne pas se transformer en bouilloires devient donc un enjeu central pour le secteur de la construction. Le carreau Terlian, un complément d’isolation en terre excavée développé par Point.P, entend répondre à ce défi. Batiweb été invité à découvrir ce produit le 2 juin sur le site de production d’Ancenis (Loire-Atlantique).

C’est en juillet 2025, que Point.P a lancé Terlian Carreaux, des carreaux de cloison et doublage intérieur fabriqués dans l'usine d'Ancenis. Dernière déclinaison en date de la gamme Terlian développée par Point.P, enseigne du groupe Saint-Gobain, avec le concours des équipes R&D de Saint-Gobain. La matière première ? Les terres extraites lors de travaux de terrassement — près de 115 millions de tonnes excavées chaque année en France, dont environ 30 millions sans débouché, traitées comme de simples déchets inertes.

Chaque carreau est composé de cette terre, sélectionnée et calibrée, associée à des fibres biosourcées d'origine végétale — bois ou chanvre — et à un liant « minéral bas carbone ». Selon Point.P, la composition dépasse 90 % de matières géo- et biosourcées, dont plus de 75 % de terre, et le liant présente une empreinte carbone de 240 kg de CO₂ par tonne, contre 500 kg pour un ciment classique. Le tout sans cuisson, ni recours aux énergies fossiles.

À Ancenis, la chaîne de fabrication est entièrement automatisée. La capacité de production annoncée atteindrait 500 000 m² de carreaux par an ; pour l'heure, le site tourne autour de 100 000 à 120 000 m².

Un régulateur thermique et hygrométrique, pas un isolant

Terlian Carreaux est présenté par Point.P non pas comme un isolant au sens strict, mais comme un complément à l'isolation, dont l'atout principal réside dans l'inertie et la régulation hygrométrique. En été, la terre ralentirait la pénétration de la chaleur, limitant les surchauffes. En hiver, cette même inertie lisserait les variations de température, avec à la clé des économies sur les besoins en chauffage de l'ordre de 30 à 40 % selon Point.P. Le matériau gérerait aussi naturellement l'humidité, en l'absorbant en hiver pour la restituer progressivement en été.

Nicolas Godet, directeur général de Point.P, parle d'« innovation low tech mais majeure » et résume la promesse en ces termes : « Terlian est une solution qui a vocation à lutter contre les bouilloires thermiques et l'humidité des bâtiments ».

Autre argument mis en avant : la facilité de mise en œuvre. Le carreau a aussi été pensé pour ne pas bousculer les habitudes des artisans. Il s'installe comme un carreau de plâtre classique.

© Feryel Ben Aissia

Une gamme complète, certifiée CSTB

Terlian Carreaux n'est qu'une des déclinaisons d'une gamme plus large, certifiée par le CSTB et compatible avec la RE2020, applicable aussi bien en construction neuve qu'en rénovation :

Terlian Mur Confort 4S : terre humide projetée sur ossature bois

: terre humide projetée sur ossature bois Terlian Système Paille : projection sur structure bois et isolation paille

: projection sur structure bois et isolation paille Terlian Mur Préfa Bois : murs préfabriqués combinant structure bois et remplissage en terre, pour des bâtiments jusqu'à 27 mètres

Depuis 2024, plus de 200 chantiers auraient intégré des solutions Terlian, représentant selon Point.P quelque 6 000 tonnes de terres valorisées. L'enseigne vise 5 000 chantiers par an d'ici 2030.

Trecobat et Eiffage comme premiers relais industriels

Pour y parvenir, Point.P s'appuie sur des partenariats avec des acteurs de la construction industrialisée. Trecobat, spécialiste de la construction hors-site en ossature bois, a annoncé l'objectif de réaliser 100 logements — individuels et collectifs — intégrant les carreaux Terlian en préfabrication. : « L'innovation Terlian répond à cette exigence de confort toutes saisons, et cadre avec le processus de préfabrication industrielle pour une parfaite intégration en amont du chantier. Avec POINT.P, partenaire de confiance, notre objectif est de réaliser 100 logements performants et durables, grâce à une relation fondée sur l'expertise et la proximité » explique Régis Croguennoc, directeur technique de Trecobat.

Eiffage, de son côté, a déjà mis en œuvre la solution Terlian Mur 2D dans la réalisation d'une base-vie, illustrant des applications potentielles au-delà du seul logement résidentiel.

À plus long terme, Point.P envisage de dupliquer le modèle industriel d'Ancenis sur d'autres territoires, en structurant des approvisionnements en terres excavées à l'échelle locale.