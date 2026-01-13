Podcast
Mehdi Martin nommé directeur régional de l'Est par GCC Construction

Nomination

Publié le 13 janvier 2026, mis à jour le 13 janvier 2026 à 17h22, par Raphaël Barrou

GCC Construction renforce son ancrage dans l’Est de la France en nommant Mehdi Martin, 47 ans, au poste inédit de directeur régional Est, couvrant le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté.
©GCC
©GCC

C'est une création de poste que GCC Construction annonce en ce début d'année 2026 : Mehdi Martin devient directeur régional Est. Selon l'entreprise, c'est une façon de réaffirmer sa stratégie de développement dans cette partie du territoire.

Ce dirigeant régional aura sous sa responsabilité les activités du groupe dans le Grand-Est et en Bourgogne-Franche-Comté

Une expérience du terrain et des territoires de l'Est

 

Mehdi Martin est âgé de 47 ans et est diplômé d'un IUT Génie civil. Il a travaillé pour Eiffage à Lyon puis à Strasbourg avant de devenir, à partir de 2008, directeur de travaux, puis directeur commercial chez Demathieu Bard. 

Il a ensuite été directeur régional pour l'Alsace, la Bourgogne et la Franche-Comté chez Bouygues Bâtiment. 

Selon l'entreprise, Mehdi Martin souhaite au sein de GCC Construction« inscrire son action dans une logique de proximité avec les collectivités et d’engagement au service des territoires »

« Rejoindre GCC Construction représente pour moi l’opportunité de m’engager pleinement au service d’un groupe à taille humaine, animé par un véritable esprit entrepreneurial. Ma priorité sera de renforcer le travail de proximité avec les collectivités et les acteurs locaux, afin de développer des projets utiles au territoire et créateurs de valeur durable pour la région Est », a déclaré Mehdi Martin. 

La création du poste est effective depuis le 5 janvier.

