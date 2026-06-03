Géraldine Poivert occupe depuis le 1er juin le poste de directrice générale d’ecosystem, éco-organisme spécialisé dans les équipements électriques et électroniques (EEE) et les batteries. Son parcours reflète un engagement fort dans l’économie circulaire.

Le mois de juin commence avec un changement de gouvernance chez l’éco-organisme ecosystem. Le conseil d’administration a confié le poste de directrice générale à Géraldine Poivert. « L’expérience robuste de Géraldine dans l’industrie circulaire constitue un atout majeur pour ecosystem », se réjouit dans un communiqué sa présidente Sonia Artinian-Fredou.

Ambassadrice France 2030 et administratrice de l'Institut national de l'économie circulaire (INEC), Mme Poivert a dédié sa carrière à la transition environnementale et à l’évolution des systèmes industriels.

De la FCD à la création de (RE)SET

En témoigne ses sept ans au sein de la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD), où elle participe à différents programmes : référentiels haute qualité environnementale, suppression des sacs jetables…

Celle qui est diplômée de Sciences Po prend en 2007 la direction générale d’Ecofolio, fusionné avec Eco-Emballages pour devenir Citeo. Cet éco-organisme gère les emballages ménagers et papiers. Mme Poivert en devient la directrice générale adjointe en 2017.

Son esprit d’initiative va plus loin lorsqu’elle cofonde en 2019 (RE)SET, cabinet de conseil dédié à l’accompagnement des entreprises et des industriels dans leur transition environnementale et économique.

Tout un bagage qui a forgé sa vision d’une industrie indépendante des « ressources vierges », misant sur les « matières déjà en circulation » et plaçant les enjeux environnementaux en « levier d’innovation ».

Une vision qui la guidera dans ses futures missions au sein d’ecosystem, œuvrant à « l’allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques (EEE) ».

« Le projet de révision de la directive européenne sur les DEEEà l’automne 2026, le déploiement de la filière batterie, notamment les batteries industrielles et de mobilité électrique, le futur agrément fin 2027 ainsi que le développement d’une industrie circulaire créatrice de valeurs sont autant de défis structurants à relever dans un futur proche », évoque notamment Géraldine Poivert.