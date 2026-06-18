Interface publie son rapport d’impact 2025

Interface, leader mondial des revêtements de sol et du développement durable, publie aujourd’hui son rapport d’impact 2025. Ce rapport présente les progrès réalisés par l’entreprise dans le cadre de ses initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Il met en lumière la manière dont des pratiques commerciales responsables, des investissements en faveur des collaborateurs et de la culture d’entreprise, ainsi que la poursuite des progrès climatiques peuvent générer un impact significatif et créer de la valeur à long terme.

Le rapport présente l’approche ESG de l’entreprise :

Environnement : faire progresser sa stratégie « all in » afin de devenir une entreprise à empreinte carbone négative d’ici 2040, en évitant, réduisant et stockant plus de carbone que jamais pour atteindre des objectifs climatiques ambitieux.

: faire progresser sa stratégie « all in » afin de devenir une entreprise à empreinte carbone négative d’ici 2040, en évitant, réduisant et stockant plus de carbone que jamais pour atteindre des objectifs climatiques ambitieux. Social : cultiver une culture fondée sur les valeurs afin de créer un environnement sûr et sain pour l’ensemble des collaborateurs et soutenir les communautés dans lesquelles les collaborateurs de l’entreprise vivent et travaillent.

: cultiver une culture fondée sur les valeurs afin de créer un environnement sûr et sain pour l’ensemble des collaborateurs et soutenir les communautés dans lesquelles les collaborateurs de l’entreprise vivent et travaillent. Gouvernance : rester pleinement engagée dans une conduite des affaires éthique et responsable, tout en favorisant la croissance pour l’ensemble des parties prenantes.

« 2025 a été une année record pour Interface. Notre rapport d’impact démontre ce qu’il est possible d’accomplir lorsque performance et responsabilité vont de pair. Depuis plus de 50 ans, nous menons notre activité avec une mission claire et sans compromis. C’est ainsi que nous créons des impacts positifs pour nos collaborateurs, nos actionnaires, nos clients et la planète. Alors que nous regardons vers l’avenir, nous restons concentrés sur le développement de cet impact et sur notre volonté de montrer l’exemple » déclare Laurel Hurd, CEO d’Interface.

En 2025, Interface a notamment :

réalisé des réductions de ses émissions carbone significatives sur l’ensemble de ses typologies de produits, avec une empreinte carbone totale de son portefeuille de produits en baisse de 4 % par rapport à l’année précédente ;

par rapport à l’année précédente ; intégré du carbone capturé dans ses procédés de fabrication de dalles de moquette afin de réduire l’empreinte carbone et de stocker davantage de carbone ;

afin de réduire l’empreinte carbone et de stocker davantage de carbone ; présenté le premier prototype de revêtement de sol en caoutchouc à empreinte carbone négative , mesuré cradle-to-gate (de l’extraction des matières premières aux portes de l’usine), et propose désormais plus de 450 options de revêtements de sol à empreinte carbone négative selon les zones géographiques ;

, mesuré cradle-to-gate (de l’extraction des matières premières aux portes de l’usine), et propose désormais ; accéléré ses efforts en matière de circularité en facilitant la prescription de contenu recyclé post-consommation dans les sous-couches de dalles de moquette ;

; réduit de 2 % sur un an ses émissions amont de Scope 3 , liées à l’achat de biens et services, qui constituent la source principale des émissions de l’entreprise ;

, liées à l’achat de biens et services, qui constituent la source principale des émissions de l’entreprise ; intégré plus profondément le développement durable dans ses achats grâce à des évaluations de la maturité carbone de ses fournisseurs ;

grâce à des évaluations de la maturité carbone de ses fournisseurs ; renforcé ses dispositifs de feedback collaborateurs et de développement de la culture d’entreprise grâce à des enquêtes et à un accompagnement dédié ;

grâce à des enquêtes et à un accompagnement dédié ; investi dans le développement du leadership afin de renforcer la croissance continue et les compétences de son équipe dirigeante à l’échelle mondiale.

Le rapport d’impact 2025 offre une transparence accrue sur l’empreinte environnementale de l’entreprise, notamment l’empreinte carbone par typologie de produit, l’utilisation de matériaux recyclés, biosourcés et issus du carbone capturé, le recours aux énergies renouvelables, ainsi que des indicateurs collaborateurs et des données démographiques enrichies.

Le rapport s’inscrit dans les pratiques traditionnelles de reporting d’informations extra-financières. Il est aligné avec la Global Reporting Initiative (GRI), le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et la Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Le rapport d’impact 2025 d’Interface, ainsi que les autres documents et ressources liés à l’ESG, sont disponibles sur interface.com/impactreport et sur le site investisseurs de l’entreprise : investors.interface.com.

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