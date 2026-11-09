Michel Heinrich, président de la Fédération depuis 2011, laisse sa place à Françoise Rossignol. Cette élue du Pas-de-Calais est notamment maire de Dainville et présidente du SCoT de l’Arrageois.

C'est à l'occasion des 20èmes Rencontres Nationales à Angers (Maine-et-Loire) que la Fédération nationale des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) a élu sa nouvelle gouvernance. À sa tête, Françoise Rossignol, maire de Dainville, première vice-présidente de la Communauté urbaine d’Arras et présidente du SCoT de l’Arrageois. L'élue du Pas-de-Calais remplacera Michel Heinrich, président depuis 2011.

« Je tiens à remercier Michel Heinrich, au nom de toute la Fédération, pour avoir, depuis toutes ces années, porté haut les enjeux de la planification territoriale, défendu la voix des SCoT et fédéré les territoires autour de projets d’avenir », salue d'ailleurs Françoise Rossignol, qui sera épaulée par le nouveau président délégué général Thibaut Guigue, maire adjoint d’Aix-les-Bains (Savoie) et vice-président de la Communauté d’agglomération Grand Lac et président du SCoT Métropole Savoie.

Composition de la nouvelle gouvernance de la Fédération nationale des SCoT Françoise Rossignol, présidente de la Fédération des SCoT et référente politique régionale des Hauts-de-France ;

Thibaut Guigue, président délégué, également référent politique régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le bureau Pascal Delteil (SCoT du Bergeracois), 1er vice-président – référent Nouvelle-Aquitaine

Franck Breteau (SCoT du Pays du Mans), 2e vice-président – référent Pays de la Loire

Jean-Paul Michaud (SCoT de Besançon Cœur Franche-Comté), trésorier – référent Bourgogne-Franche-Comté

Denis Thuriot (SCoT du Grand Nevers), secrétaire

Benoît Sohier (SCoT du Pays de Saint-Malo Communautés), trésorier adjoint

Benoît Bordat (SCoT du Dijonnais), secrétaire adjoint Le Conseil d'administration Sylvie Aubert (SCoT Seuil du Poitou) ;

Béatrice Barruel-Degrées du Lou (SCoT d'Orléans Métropole) – référente Centre-Val de Loire ;

Denis Blouet (SCoT de l'Agglomération Messine) ;

Jacques Chabreuil (SCoT de Gascogne) – référent Occitanie ;

Fabienne Cuvelier (SCoT du Grand Beauvaisis) ;

Eddy Dherbecourt (SCoT du Pays du Cambrésis) ;

Dominique Faure (SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine) ;

Jacques Genevois (SCoT Loire Angers) ;

Joël Gullon (SCoT de la Grande région de Grenoble) ;

Alexandra Guilloré (SCoT du Pays de Brest) – référente Bretagne ;

Cédric Haxaire (SCoT des Vosges Centrales) – référent Grand Est ;

Jean-Luc Huber (SCoT de l'arrondissement de Sarrebourg) ;

Stéphane Lamberger (SCoT du Pays Lédonien) ;

Olivier Longeon (SCoT Sud Loire) ;

Emmanuel Renard (SCoT Caen-Métropole) – référent Normandie ;

Fred Samot (SCoT du Centre de la Martinique) – référent Outre-mer ;

Nicole Sibeud (SCoT de l'Agglomération lyonnaise).

Le programme d'actions sera établi le 7 décembre prochain, date du prochain conseil d'administration. Une note d'intention de la prochaine gouvernance décrit toutefois des principes importants. « Les stratégies de planification doivent s’adapter aux nouvelles mutations qui transforment nos territoires pour les rendre plus désirables, sobres et habitables », résume Madame Rossignol.

« La raréfaction des ressources, en particulier l’eau, du foncier, de l’énergie et des matériaux, s’impose désormais comme le socle de toute stratégie territoriale. Climat, démographie, économie, ressources : ce qui semblait acquis hier ne l’est plus. Il ne s’agit plus seulement d’organiser le développement, mais de piloter un changement de trajectoire », complète Michel Heinrich

D'autant que les résultats des dernières élections municipales, en mars dernier, change la gouvernance de la planification territoriale. Le Panorama des SCoT 2026, réalisé par la Fédération, révèle que 47 % de présidents ont été élus pour la première fois, contre 53 % réélus. La question des SCoT gravit aussi les échelons territoriaux : 63 % des présidents de SCoT chapeautent une intercommunalité (+6 points par rapport au mandat précédent).

« Les nouveaux élus prennent leurs fonctions à un moment charnière, la loi Climat et Résilience de 2021 ayant lancé une nouvelle génération de SCoT. Une grande partie de leurs prédécesseurs ont déjà révisé leur SCoT pour y intégrer la trajectoire de sobriété foncière et respecter le calendrier imposé par la loi. Une enquête conduite par la Fédération en mars 2026 révélait ainsi que 305 SCoT avaient déjà intégré ou étaient en cours d’intégration de la trajectoire de sobriété foncière », lit-on dans le communiqué de la Fédération. « Ces nouveaux acteurs du bloc local vont donc devoir s’approprier, porter et mettre en œuvre des stratégies déjà largement engagées, ou lancer les prochaines révisions. »

Les acteurs ont identifié trois priorités : organiser ces transitions, tout en alignant les besoins de la population avec avec les ressources disponbibles. «Articuler sa stratégie autour de ces trois entrées participe à la construction d’un récit commun : l’ambition d’un territoire désirable, sobre et habitable », souligne Thibaut Guigue.