Jean-Sébastien Lebreton rejoint la Cité de l’architecture

À partir du 9 mars 2026, Jean-Sébastien Lebreton succède à Francis Rambert et pilotera la diffusion et la promotion de l’architecture contemporaine à la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour le département de la création architecturale de la Cité de l’architecture et du patrimoine. Jean-Sébastien Lebreton en prendra la direction le 9 mars 2026, succédant à Francis Rambert, qui l’a dirigé depuis sa création en 2004.

Formé à l’architecture entre la France et l’Italie, Jean-Sébastien Lebreton est diplômé de l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles en 2011, après des études menées à Rennes et à Gênes.

Fort d’expériences au sein d’agences européennes, Jean-Sébastien Lebreton occupe, de 2011 à 2025, les postes de commissaire d’exposition puis de directeur des expositions au Pavillon de l’Arsenal. Il y développe des expositions, publications et recherches explorant les pratiques architecturales émergentes, la production de la ville et les matériaux vertueux face aux enjeux de société.

Une carrière entre architecture, expositions et enseignement



Depuis 2017, Jean-Sébastien Lebreton s’engage également, au sein de l’accélérateur FAIRE, dans l’accompagnement de projets architecturaux et urbains innovants, œuvrant au soutien de l’expérimentation et des savoir-faire en architecture, urbanisme, paysage et design.

En 2018, Jean-Sébastien Lebreton enseigne à Columbia GSAPP, à New York. Depuis 2023, il intervient également à l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles et à Paris-Malaquais, où il aborde les enjeux des mutations urbaines et architecturales.

Appelé à rejoindre la Cité de l’architecture et du patrimoine dans un contexte de renouvellement de sa gouvernance, Jean-Sébastien Lebreton travaillera en étroite collaboration avec la présidence, la direction générale et les équipes du département de la création architecturale. Sa mission consistera à « diffuser, partager, expérimenter et promouvoir l'architecture contemporaine sous toutes ses formes et à imaginer des espaces de rencontre autour de l’architecture, des paysages et des territoires », selon un communiqué diffusé par l’institution culturelle.

Par Nils Buchsbaum