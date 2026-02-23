La Sagrada Família de Barcelone atteint maintenant 172,5 mètres de haut
Publié le 23 février 2026 à 15h45, mis à jour le 23 février 2026 à 17h19, par Nils Buchsbaum
Avec la pose de l’ultime élément au sommet de sa tour centrale, la Sagrada Família atteint désormais 172,5 mètres de hauteur. Le monument emblématique de Barcelone devient ainsi l’église la plus haute du monde, plus de 140 ans après le lancement d’un chantier toujours inachevé, imaginé par l’architecte visionnaire Antoni Gaudí.
Vendredi 20 février, une immense grue jaune est entrée en action pour hisser et positionner la pièce finale — un bloc de 17 mètres de haut et 13,5 mètres de large — au sommet de la tour dédiée à Jésus-Christ, la plus élevée des 18 tours prévues. Suspendus à des harnais, des ouvriers ont accompagné cette opération spectaculaire.
Déjà plus haut édifice de Barcelone, la basilique voit son sommet culminer à 172,5 mètres, soit légèrement en dessous de la colline de Montjuïc, qui atteint 177 mètres. Un choix fidèle aux volontés de son créateur, Antoni Gaudí, catholique fervent, qui refusait que son œuvre dépasse ce qu’il considérait comme la création divine. Avec cette élévation, la Sagrada Família détrône la cathédrale d'Ulm, en Allemagne, jusque-là détentrice du record de l’église la plus haute du monde.
Autour de la tour, les échafaudages sont encore en place, mais leur retrait progressif est prévu dans les prochains mois. La bénédiction officielle est programmée pour le 10 juin, date qui marquera le centenaire de la disparition de Gaudí. Le pape Léon XIV est attendu pour la cérémonie, même si sa venue n’a pas encore été confirmée.
La pose de la croix marque une étape décisive dans l’édification de la Sagrada Família, monument payant le plus visité d’Espagne, avec 4,8 millions de billets vendus en 2024. Le chantier, entamé à la fin du XIXe siècle et repris par Antoni Gaudí en 1883, a connu de multiples interruptions et rebondissements au fil des décennies.
Un chantier qui devrait encore durer au moins 10 ans
La pandémie de Covid-19 a notamment contraint les responsables à renoncer à l’objectif d’une inauguration en 2026. Depuis, le conseil de construction — une fondation canonique privée — se garde d’avancer toute nouvelle date d’achèvement. En coulisses, des sources proches de la basilique évoquent toutefois la possibilité de voir les travaux majeurs aboutir d’ici une dizaine d’années.
Cette perspective reste suspendue à deux conditions : l’absence de nouveaux revers affectant la fréquentation, principale source de financement du chantier, et la résolution des différends liés à la construction des accès controversés de la façade de la Gloire, future entrée monumentale de l’édifice, encore à bâtir.
Selon le projet porté par les responsables du chantier de la Sagrada Família, la façade de la Gloire devrait être précédée d’un vaste escalier monumental ouvrant sur une grande place. Un aménagement d’envergure qui supposerait la démolition de plusieurs immeubles résidentiels, une perspective à laquelle de nombreux riverains s’opposent fermement.
Le différend devra être tranché par la municipalité de Barcelone. En pleine crise de l’accès au logement, la mairie assure qu’aucun compromis ne sera conclu sans garanties solides de relogement pour les habitants concernés.
Avec AFP
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
Notre-Dame de Paris : une réplique de la flèche bientôt érigée dans la Nièvre
La commune de Pougues-les-Eaux (Nièvre) pourrait accueillir des répliques de la flèche et des charpentes médiévales de Notre-Dame de Paris.
Construire plus vite, plus vert, en bois
La construction bois tire son épingle du jeu malgré la crise : matériau durable, local et soutenu par la RE2020, elle séduit de plus en plus le BTP.
Chantiers sous pression : quand le numérique aligne coûts, délais et qualité
La digitalisation permet en moyenne une réduction de 15 à 25 %¹ des coûts liés aux erreurs, retards et reprises sur les chantiers pourtant seuls 7 %² des entreprises du BTP françaises déclarent utiliser...
Pont de Fleurville : le chantier autorisé à reprendre par le Conseil d’État
Le projet de remplacement du pont de Fleurville est relancé après la validation de son autorisation environnementale par le Conseil d’État.