La Sagrada Família, l’église la plus haute du monde, culmunine maintenant à 172,5 mètres, 140 ans après le lancement du chantier de Gaudí.

Avec la pose de l’ultime élément au sommet de sa tour centrale, la Sagrada Família atteint désormais 172,5 mètres de hauteur. Le monument emblématique de Barcelone devient ainsi l’église la plus haute du monde, plus de 140 ans après le lancement d’un chantier toujours inachevé, imaginé par l’architecte visionnaire Antoni Gaudí.

Vendredi 20 février, une immense grue jaune est entrée en action pour hisser et positionner la pièce finale — un bloc de 17 mètres de haut et 13,5 mètres de large — au sommet de la tour dédiée à Jésus-Christ, la plus élevée des 18 tours prévues. Suspendus à des harnais, des ouvriers ont accompagné cette opération spectaculaire.

Déjà plus haut édifice de Barcelone, la basilique voit son sommet culminer à 172,5 mètres, soit légèrement en dessous de la colline de Montjuïc, qui atteint 177 mètres. Un choix fidèle aux volontés de son créateur, Antoni Gaudí, catholique fervent, qui refusait que son œuvre dépasse ce qu’il considérait comme la création divine. Avec cette élévation, la Sagrada Família détrône la cathédrale d'Ulm, en Allemagne, jusque-là détentrice du record de l’église la plus haute du monde.

Autour de la tour, les échafaudages sont encore en place, mais leur retrait progressif est prévu dans les prochains mois. La bénédiction officielle est programmée pour le 10 juin, date qui marquera le centenaire de la disparition de Gaudí. Le pape Léon XIV est attendu pour la cérémonie, même si sa venue n’a pas encore été confirmée.

La pose de la croix marque une étape décisive dans l’édification de la Sagrada Família, monument payant le plus visité d’Espagne, avec 4,8 millions de billets vendus en 2024. Le chantier, entamé à la fin du XIXe siècle et repris par Antoni Gaudí en 1883, a connu de multiples interruptions et rebondissements au fil des décennies.

Un chantier qui devrait encore durer au moins 10 ans

La pandémie de Covid-19 a notamment contraint les responsables à renoncer à l’objectif d’une inauguration en 2026. Depuis, le conseil de construction — une fondation canonique privée — se garde d’avancer toute nouvelle date d’achèvement. En coulisses, des sources proches de la basilique évoquent toutefois la possibilité de voir les travaux majeurs aboutir d’ici une dizaine d’années.

Cette perspective reste suspendue à deux conditions : l’absence de nouveaux revers affectant la fréquentation, principale source de financement du chantier, et la résolution des différends liés à la construction des accès controversés de la façade de la Gloire, future entrée monumentale de l’édifice, encore à bâtir.

Selon le projet porté par les responsables du chantier de la Sagrada Família, la façade de la Gloire devrait être précédée d’un vaste escalier monumental ouvrant sur une grande place. Un aménagement d’envergure qui supposerait la démolition de plusieurs immeubles résidentiels, une perspective à laquelle de nombreux riverains s’opposent fermement.

Le différend devra être tranché par la municipalité de Barcelone. En pleine crise de l’accès au logement, la mairie assure qu’aucun compromis ne sera conclu sans garanties solides de relogement pour les habitants concernés.

Avec AFP