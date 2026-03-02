Le groupe élargit les responsabilités du dirigeant pour renforcer son maillage territorial et son accompagnement des professionnels.

Atlantem annonce la nomination de Fabrice Tomas au poste de directeur des activités Réseaux et Professionnels. Présent au sein de l’entreprise depuis 2024 en tant que directeur du domaine d’activité stratégique réseaux, il voit aujourd’hui ses responsabilités élargies, dans le prolongement de la dynamique engagée par la branche menuiserie d’Herige Industries.

Dans un communiqué, le groupe précise : « Cette évolution vise à renforcer le maillage territorial et à enrichir l’offre de produits et de services, afin d’accélérer la performance commerciale, de consolider l’attractivité de la marque et d’accompagner l’ensemble des professionnels avec un niveau d’exigence et d’innovation toujours plus élevé. ».

Le groupe déclare que cette nomination s’inscrit dans la continuité du travail mené par Baptiste Borras, ancien directeur des ventes professionnels, qui a contribué à structurer et développer l’activité au cours des dernières années.

Le service client au cœur des priorités stratégiques

« Fort d’une solide expérience acquise au sein de groupes internationaux, où il a piloté plusieurs réseaux, Fabrice Tomas bénéficie d’une connaissance approfondie du secteur, des attentes des professionnels et des principaux leviers de performance commerciale », est-il écrit dans le communiqué.

À travers cette nouvelle organisation, Atlantem entend replacer le service client au cœur de ses priorités stratégiques. « Notre priorité est d’apporter aux professionnels et installateurs un soutien concret et différenciant, en renforçant notre présence sur l’ensemble du territoire et en enrichissant nos offres pour répondre toujours mieux aux attentes du marché. Le renforcement de notre maillage territorial n’a de sens que s’il s’accompagne de solutions complètes, performantes et simples à mobiliser. En structurant notre organisation, nos outils et nos services autour des besoins des clients, nous créons les conditions d’un partenariat durable et d’une véritable valeur ajoutée sur le terrain », assure Fabrice Tomas.