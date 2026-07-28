Directeur Île-de-France Réseaux d’ENGIE, Thierry Landais succède à Yann Rolland à la tête de Fedene Réseaux de chaleur & froid, qui représente les gestionnaires du secteur.

Thierry Landais, directeur Île-de-France Réseaux d'Engie pour les activités d'infrastructures énergétiques locales, a pris, le 1er juillet 2026, la présidence de Fedene Réseaux de chaleur & froid (SNCU), succédant à Yann Rolland, en poste depuis le 1er juillet 2022.

Le syndicat, qui rassemble les gestionnaires publics et privés de réseaux de chaleur et de froid, représente plus de 90 % de l'activité du secteur et défend les intérêts de la profession auprès des pouvoirs publics et des acteurs institutionnels.

« Depuis près de vingt ans, Thierry Landais accompagne le développement des réseaux de chaleur et de froid au sein du groupe », indique le communiqué diffusé par Fedene.

L'ambition d'accélerer le développement des réseaux de chaleur tout en poursuivant leur « verdissement »

M. Landais occupe aujourd’hui le poste de directeur Île-de-France Réseaux d’Engie pour les activités d’infrastructures énergétiques locales. Diplômé de l’École polytechnique de l’université d’Angers (1997) et de l’ESSCA (1997), il a débuté sa carrière au sein du groupe Bouygues avant de rejoindre Philips puis d’intégrer Engie en 2001.

« Les réseaux de chaleur constituent un levier majeur de décarbonation de la chaleur, qui représente près de 40 % de la consommation d’énergie en France. L’ambition est d’accélérer davantage leur développement tout en poursuivant leur verdissement, dont le mix est déjà constitué aux deux tiers d’énergies renouvelables et de récupération », a déclaré Thierry Landais.

« Parallèlement, face à la multiplication des vagues de chaleur, déployer des solutions de rafraîchissement efficaces devient également un enjeu majeur et stratégique : les réseaux de froid s’imposent comme une solution d’avenir pour accompagner l’adaptation des villes au changement climatique. En prenant la présidence de Fedene Réseaux de chaleur & froid, j’ai à cœur de mobiliser l’ensemble de la filière pour accélérer le développement de ces solutions essentielles à la transition énergétique », a-t-il ajouté.