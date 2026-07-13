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Baumit CreativTop : une personnalisation sans limite

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Communiqué
Publié le 13 juillet 2026
Baumit CreativTop, l’enduit de finition siloxané pour les murs extérieurs, offre de nombreuses finitions créatives.
Baumit CreativTop : une personnalisation sans limite - Batiweb

Une personnalisation sans limite

Quand on connaît les possibilités quasi sans limite du légendaire système de couleurs Baumit Life, on est d'autant plus enthousiaste face aux possibilités offertes par le Baumit CreativTop. En effet, cet enduit extérieur, applicable de manière polyvalente, se décline en 758 nuances possibles et permet de nombreuses combinaison créatives avec les peintures Baumit Metallic, les lasures Baumit lasur et les effets pailletées Baumit Glitter. L'imagination n'a plus aucune limite!

Un produit universel et maniable

Le Baumit CreativTop s'utilise comme finition sur tous les systèmes ITE Baumit, sur les anciens comme les nouveaux revêtements minéraux et organiques, sur le béton et même pour l'application sur les enduits d'assainissement.

Avantages produit :

  • Large gamme de textures
  • Possibilité illimitée de de conception
  • La garantie d’aspects originaux

 

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