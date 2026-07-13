Baumit CreativTop : une personnalisation sans limite
Une personnalisation sans limite
Quand on connaît les possibilités quasi sans limite du légendaire système de couleurs Baumit Life, on est d'autant plus enthousiaste face aux possibilités offertes par le Baumit CreativTop. En effet, cet enduit extérieur, applicable de manière polyvalente, se décline en 758 nuances possibles et permet de nombreuses combinaison créatives avec les peintures Baumit Metallic, les lasures Baumit lasur et les effets pailletées Baumit Glitter. L'imagination n'a plus aucune limite!
Un produit universel et maniable
Le Baumit CreativTop s'utilise comme finition sur tous les systèmes ITE Baumit, sur les anciens comme les nouveaux revêtements minéraux et organiques, sur le béton et même pour l'application sur les enduits d'assainissement.
Avantages produit :
- Large gamme de textures
- Possibilité illimitée de de conception
- La garantie d’aspects originaux
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