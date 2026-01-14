Depuis le 1er janvier 2026, Stéphanie Minnebois a repris les rênes de la direction Technique, Recherche, Développement et Innovation (DTRDI) du groupe Colas. Elle entre ainsi au comité de direction générale de Colas.

2026 commence avec une nouvelle nomination chez Colas, filiale du groupe Bouygues. Le 1er janvier, Stéphanie Minnebois a pris ses fonctions de directrice Technique, Recherche, Développement et Innovation (DTRDI).

Répondant au directeur général de Colas, elle en rejoint aussi le comité général.

« J’ai à cœur de continuer de travailler pour le développement du niveau d’excellence de nos collaborateurs, au niveau technique ou en termes d’innovation, parce que ce sont des leviers de croissance et de performance indispensables pour le Groupe », se réjouit Mme Minnebois.

Une carrière entre Colas et Lafarge

Diplômée de l’École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie (ESTP Paris) et d’un Master of Science en management de la construction de l’Université de Birmingham, Stéphanie Minnebois commence sa carrière en 1999.

D’abord en qualité d’ingénieure études au sein de chez Screg Île-de-France Normandie. Il s’agit d’une filiale du groupe Colas, dont elle devient directrice Bureaux d’Études et Grands Projets sur les régions Île-de-France et Normandie en 2007.

Changement de cap en 2013, quand Mme Minnebois atterrit chez Lafarge, en tant que directrice marketing, routes et réseaux.

C’est en 2016 qu’elle retourne chez Colas pour y fonder Colas Projects, activité tournée vers le management des grands projets à l’échelle nationale comme internationale. Au sein de cette structure, elle gère successivement les missions de directrices Offres commerciales et de directrice générale adjointe.

Stéphanie Minnebois est propulsée fin 2022 à la tête de la direction Technique, Recherche et Développement de Colas.

Parmi ses missions : l’animation des filières techniques en France et à l’international, le pilotage des ressources R&D du CoreCenter – cercle d’entrepreneurs de Colas à Magny-les-Hameaux (Yvelines) – ainsi que l’accompagnement des directions techniques des territoires. Son poste comprend depuis 2024 de BIMbyCO, « entité experte dans le déploiement du BIM, des jumeaux numériques et des outils de generative design », lit-on dans un communiqué.

Sa nouvelle fonction de DTRDI ajoute maintenant la direction innovation du groupe.

Par Virginie Kroun