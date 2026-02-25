P6 des CEE : Pixel IQ déjà prêt pour 2026
Publié le 25 février 2026
P6 des CEE : un nouveau cadre plus exigeant
Le décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 ouvre la 6ᵉ période des Certificats d’Économies d’Énergie, applicable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.
Au programme :
- 500 milliards de kWh cumac d’obligations
- Des seuils révisés par énergie
- Une transparence renforcée
- Des exigences accrues pour les délégataires
- Un alignement avec la directive européenne 2023/1791
La P6 marque un changement structurel : la conformité devient un enjeu de pilotage stratégique.
Pixel IQ : un CRM à jour pour la P6
Contrairement à une adaptation tardive, Pixel IQ intègre dès aujourd’hui les paramètres de la P6.
Les nouveaux volumes d’obligations, les seuils énergétiques révisés et les exigences réglementaires sont pris en compte dans la plateforme afin de permettre aux acteurs :
- d’anticiper leurs obligations 2026
- d’ajuster leurs stratégies de production et de délégation
- de sécuriser leur trajectoire cumac
- d’éviter les écarts réglementaires
La mise à jour P6 est déjà opérationnelle dans le CRM.
Une gestion conforme aux nouvelles exigences
Avec la P6, la gestion des CEE impose :
- un suivi précis des volumes cumulés
- une traçabilité complète des opérations
- une gestion documentaire rigoureuse
- une anticipation des contrôles
Transformer la P6 en avantage stratégique
La 6ᵉ période ne doit pas être subie. Les acteurs qui disposent du CRM Pixel gagnent :
- en sérénité réglementaire
- en efficacité opérationnelle
- en capacité d’anticipation
- en crédibilité face aux partenaires et aux autorités
Avec un CRM déjà aligné sur les exigences 2026-2030, Pixel IQ permet d’aborder la P6 avec une longueur d’avance.
Entrée en vigueur
La P6 démarre le 1er janvier 2026.
Les entreprises qui adaptent leur pilotage dès maintenant sécurisent leur conformité pour les cinq prochaines années.
