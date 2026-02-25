P6 des CEE : Pixel IQ déjà prêt pour 2026

P6 des CEE : un nouveau cadre plus exigeant

Le décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 ouvre la 6ᵉ période des Certificats d’Économies d’Énergie, applicable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.

Au programme :

500 milliards de kWh cumac d’obligations

Des seuils révisés par énergie

Une transparence renforcée

Des exigences accrues pour les délégataires

Un alignement avec la directive européenne 2023/1791

La P6 marque un changement structurel : la conformité devient un enjeu de pilotage stratégique.

Pixel IQ : un CRM à jour pour la P6

Contrairement à une adaptation tardive, Pixel IQ intègre dès aujourd’hui les paramètres de la P6.

Les nouveaux volumes d’obligations, les seuils énergétiques révisés et les exigences réglementaires sont pris en compte dans la plateforme afin de permettre aux acteurs :

d’anticiper leurs obligations 2026

d’ajuster leurs stratégies de production et de délégation

de sécuriser leur trajectoire cumac

d’éviter les écarts réglementaires

La mise à jour P6 est déjà opérationnelle dans le CRM.

Une gestion conforme aux nouvelles exigences

Avec la P6, la gestion des CEE impose :

un suivi précis des volumes cumulés

une traçabilité complète des opérations

une gestion documentaire rigoureuse

une anticipation des contrôles

Transformer la P6 en avantage stratégique

La 6ᵉ période ne doit pas être subie. Les acteurs qui disposent du CRM Pixel gagnent :

en sérénité réglementaire

en efficacité opérationnelle

en capacité d’anticipation

en crédibilité face aux partenaires et aux autorités

Avec un CRM déjà aligné sur les exigences 2026-2030, Pixel IQ permet d’aborder la P6 avec une longueur d’avance.

Entrée en vigueur

La P6 démarre le 1er janvier 2026.

Les entreprises qui adaptent leur pilotage dès maintenant sécurisent leur conformité pour les cinq prochaines années.

