Enduit isolant : quels matériaux et quelle mise en œuvre ?
Qu’est-ce qu’un enduit isolant ?
Un enduit isolant est un revêtement appliqué sur les murs extérieurs d’un bâtiment, dont la fonction principale est d’améliorer l’isolation thermique, tout en assurant un rôle décoratif et protecteur, notamment contre les intempéries. Contrairement à un enduit traditionnel, un enduit isolant contient des composants spécifiques qui renforcent ses capacités isolantes. De manière générale, il se compose :
- d’un mortier classique ;
- d’un liant (chaux, ciment, argile…) ;
- de granulés isolants (microbilles de liège, polystyrène expansé, microbilles de chanvre…).
Quand utiliser un enduit isolant ?
Il est important de garder à l’esprit qu’un enduit isolant n’a pas vocation à remplacer une isolation thermique par l’extérieur (ITE). L’ITE est une isolation complète d’un bâtiment qui se caractérise par la mise en place d’une couche d’isolant, généralement des panneaux, recouverte ensuite par un revêtement qui peut être un enduit.
L’enduit isolant est lui directement appliqué sur les murs d’une habitation. Il s’agit généralement d’un complément à une isolation déjà existante ou d’une solution pour corriger de possibles ponts thermiques. Un enduit isolant est dans la majorité des cas utilisé lors de la rénovation d’un bâtiment dont l’isolation existante n’est pas optimale ou comme isolation complémentaire dans une construction neuve.
La mise en place d’un enduit isolant permet également de ne pas empiéter sur la surface habitable du logement tout en ayant un impact visuel faible sur la façade. Si votre projet d’isolation remplit ces différentes conditions, plusieurs solutions d’enduits isolants s’offrent à vous. Votre choix peut dépendre aussi bien de considérations esthétiques, du prix de l’enduit isolant que de son efficacité.
Les différents types d’enduits isolants
Il existe actuellement 5 grands types d’enduits isolants sur le marché. Votre choix peut dépendre du rendu souhaité, de votre budget, ainsi que des techniques proposées par les professionnels de votre région.
L’enduit isolant à base d’aérogel de silices
L’aérogel est un matériau isolant sous forme de gel, composé à plus de 90 % d’air ou de gaz, traité chimiquement pour obtenir un isolant thermique, sous la forme de cristaux ou de billes. Déjà très efficace, cet isolant est toujours en cours de perfectionnement, ce qui explique que peu de professionnels le proposent actuellement. Par ailleurs, cet enduit isolant est peu conseillé pour les projets de rénovation, puisqu’il peut altérer la perspirance des maçonneries anciennes. Son prix élevé peut également rebuter certains ménages.
L’enduit isolant à base de polystyrène
Composé d’un mortier et de billes de polystyrène, cet enduit isolant est apprécié pour sa légèreté et son efficacité, aussi bien en construction neuve qu’en restauration.
L’enduit chaux-chanvre
Cet enduit naturel et écologique est principalement utilisé sur les chantiers de rénovation, mais peut tout aussi bien convenir dans le cadre de construction neuve. Résistant aux intempéries et à l’usure du temps, l’enduit chaux-chanvre présente de très bonnes performances d’isolation acoustique et phonique. Enduit biosourcé respirant, il permet ainsi à l’humidité de le traverser participant ainsi à la régulation du taux d’humidité d’une construction.
L’enduit chaux-liège
Cet enduit biosourcé à la chaux enrichi par des granulés de liège procure des performances d’isolation et un coefficient de conductivité thermique élevés. Comme l’enduit chaux-chanvre, il présente aussi l’avantage d’être l’un des enduits isolants les moins chers du marché.
Le torchis
Cet enduit à base de paille est de terre est pratiqué depuis la nuit des temps. Efficace et bon marché, cette technique peut correspondre à de nombreux besoins de rénovation.
Quel est le prix d’un enduit isolant ?
Les prix indiqués dans le tableau ci-dessous sont un prix moyen de l’achat de la matière première et ne comprennent donc pas le prix de la pose.
|Type d'enduit isolant
|Prix moyen au m²
|Aérogel de silice
|60 €
|Billes de polystyrène
|50 €
|Chaux-chanvre
|25 €
|Chaux-liège
|25 €
|Torchis
|45 €
La mise en œuvre d’un enduit isolant
La réussite d’un enduit isolant dépend d’une mise en œuvre rigoureuse.
La préparation du support
Le support doit être propre, sain, stable et légèrement humidifié. Les murs en pierre, en briques, ou en béton peuvent recevoir ce type d’enduit, à condition qu’ils soient compatibles avec le liant choisi.
Vérifiez également :
- l’absence de remontées capillaire ;
- l’adhérence de l’ancien enduit (s’il n’est pas retiré) ;
- l’état des joints et fissures.
L’application des couches
Un enduit isolant se pose en plusieurs passes. La couche d’accrochage sert à améliorer l’adhérence de l’enduit. Elle est composée d’un mélange liquide appliqué en fine épaisseur. La couche isolante, ou corps d’enduit, est appliquée en une ou plusieurs couches selon l’épaisseur désirée et les performances de l’enduit isolant choisi. Il faut généralement compter entre 3 et 10 centimètres. Cette couche contient les granulats isolants et le liant.
La finition
La finition de la couche d’enduit isolant peut être talochée, grattée ou laissée brute selon le rendu souhaité. Il est également possible d’appliquer une finition à la chaux ou une peinture minérale.
Par Alexandre Masson
