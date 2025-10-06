Sto France structure son modèle de distribution autour d’une approche omnicanale. L’entreprise nomme Sophie Choplin et Thorsten Schnelle à deux postes stratégiques.

Dans le cadre de son plan stratégique 2030, Sto France poursuit la modernisation de son modèle de distribution.

Le spécialiste de l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) crée une direction de la distribution et de la relation client omnicanal, confiée à Sophie Chopin, et nomme Thorsten Schnelle au poste de directeur marketing et développement marchés.

Une distribution repensée

Avec son réseau de 19 agences, sa plateforme logistique, son site e-commerce et son service relation clients, Sto France structure désormais l’ensemble de ses canaux dans une logique omnicanale.

L’objectif : fluidifier les parcours et renforcer la qualité de service.

« Notre ambition est de transformer notre distribution en un outil de performance commerciale, en conjuguant digital, exigence opérationnelle et proximité terrain », explique Sophie Choplin, qui rejoint le Comité de Direction sous la responsabilité de Philippe Boussemart, directeur général.

Un marketing recentré sur le développement des marchés

En parallèle, Thorsten Schnelle, jusqu’ici responsable marketing produit, prend la direction du Marketing et du Développement Marchés. Il aura également pour mission de piloter la communication, la formation et la direction technique.

Présent chez Sto depuis 2008, il veut consolider une approche « centrée sur les besoins clients » et conquérir de nouveaux segments tels que la maison individuelle, l’habitat collectif ou la construction bois.

Avec plus de 5 700 collaborateurs dans le monde, dont 300 en France, le groupe s’appuie sur une offre intégrée de solutions pour façades.