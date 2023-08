Philip Beckmann devient le nouveau PDG de l’entreprise allemande tado°

Philip Beckmann va devenir le nouveau PDG de tado°, leader de la gestion intelligente du climat domestique. M. Beckmann succède ainsi à Toon Bouten, dont le rôle dans l’essor de l’entreprise en tant que leader du marché européen de la gestion intelligente du climat intérieur a été crucial.

Philip Beckmann pourra vêtir sa nouvelle casquette de PDG de tado° le 15 août 2023. Il succède à Toon Bouten, arrivé dans l’entreprise en 2017 et désormais à la retraite.

Le futur PDG de tado° est notamment passé par E.ON Energie Deutschland GmbH, où il est arrivé en 2011 en tant que membre du conseil d’administration. En 2014, il rejoint l’organisation commerciale d’E.ON Energie Deutschland GmbH, où il était responsable de l’acquisition et de la fidélisation des clients privés en tant que vice-président principal des ventes et a élargi avec succès la clientèle pendant cette période. Diplômé en économie et titulaire d’un MBA, Philip Beckmann a également obtenu au cours de son parcours son doctorat en administration des affaires à l’Université de Dortmund.

Continuer d’œuvrer pour la réduction de la consommation énergétique des foyers

La mission du nouveau PDG de tado° sera notamment de poursuivre le travail amorcé par l’entreprise il y a 12 ans, à savoir rendre les systèmes de chauffage et de climatisation des foyers plus éco-énergétiques, créant ainsi un nouveau marché. Les trois millions de thermostats intelligents vendus à ce jour ont permis aux clients de réduire leur consommation d’énergie en moyenne de 22 %. L’objectif est désormais d’aller encore plus loin, en doublant l’avantage pour les clients grâce à une tarification énergétique dynamique.

Pour réaliser ses ambitions, tado° a acquis l’année dernière aWATTar GmbH, une entreprise pionnière dans le domaine des tarifs énergétiques dynamiques. Associés aux solutions de gestion énergétique de tado°, ces tarifs dynamiques déplacent automatiquement la consommation d’énergie des clients vers des plages horaires où les prix de l’énergie sont bas, leur permettant de réduire en moyenne leurs coûts énergétiques de plus d’un tiers.

« Nous souhaitons réduire les dépenses de nos clients en favorisant une consommation d’énergie plus faible, en leur proposant des tarifs énergétiques intelligents et en soutenant le développement des sources d’énergies renouvelables en Europe. Philip est le candidat idéal pour rejoindre l’équipe tado° et va contribuer à impulser notre développement. Nous sommes ravis de collaborer avec lui ! », s’est réjoui Christian Deilmann, co-fondateur et chef de produit chez tado°.

Jérémy Leduc

Photo de Une : tado°