La climatisation est devenue ces dernières années un équipement essentiel pour faire face aux fortes chaleurs. Que ce soit en appartement ou en maison individuelle, choisir le bon système de climatisation est primordial pour s’assurer un confort thermique optimal. Face à la multitude d’options sur le marché, plusieurs critères sont à prendre en compte, afin de trouver la climatisation adaptée à ses besoins.

Installation d’une climatisation : quels sont vos besoins ?

Une évaluation minutieuse des besoins est primordiale pour déterminer le type de climatisation qui convient le mieux à votre logement. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour le choix d’une climatisation :

La surface et le nombre de pièces influent sur la puissance de la climatisation, ainsi que le système d’installation ;

Le type de logement, maison ou appartement, dont les règles d'installation diffèrent en matière d'urbanisme et de copropriété ;

La taille de la pièce et son ergonomie détermineront le type de climatisation, ainsi que sa taille et son positionnement (appareil au sol ou mural) ;

L'isolation du logement et la région dans laquelle vous habitez pourraient vous inciter à réaliser des travaux de rénovation énergétique et à l'installation d'une pompe à chaleur, appareil éligible aux aides à la transition énergétique ;

Les caractéristiques de la climatisation, telles que le niveau sonore, la classe énergétique, ou encore le coefficient d'efficacité frigorifique ;

, telles que le niveau sonore, la classe énergétique, ou encore le coefficient d’efficacité frigorifique ; Le budget, dont le prix d’achat, le coût de l’installation et celui de l’entretien.

Les règles légales pour installer une climatisation

Installer une climatisation en appartement

L’installation d’un modèle de climatisation, en split ou gainable, aura pour conséquence la modification de la façade de l’immeuble. Dès lors, ces travaux doivent être soumis au vote lors d'une assemblée générale. Il est également important de vérifier les lois et réglementations locales concernant l'installation d’une climatisation. En effet, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de certaines communes peut interdire l’installation d’une climatisation sur certaines façades visibles, notamment pour les habitations proches d'un bâtiment historique.

Installer une climatisation en tant que locataire

Si vous êtes locataire d’une maison ou d’un appartement, il est obligatoire d’obtenir l’aval du propriétaire avant d’installer un système de climatisation.

Climatisation et voisinage

Pour les modèles disposant d’une unité extérieure, il est conseillé d’échanger avec ses voisins en raison du bruit que cela peut engendrer. Il est conseillé d’installer cette unité loin des zones de vie, intérieure et extérieure, de votre logement, mais également des logements mitoyens. Cette précaution permet d’éviter des possibles conflits avec le voisinage, et le propriétaire de votre logement le cas échéant.

Le système monobloc : la climatisation pour passer outre ces contraintes

La climatisation monobloc est composée d’une seule unité destinée à demeurer à l’intérieur de l’habitation. Généralement équipée de roues, elle peut être déplacée aisément. L’absence d’unité extérieure permet de passer outre toutes les autorisations nécessaires à son installation.

Concrètement, la climatisation capte l’air chaud ambiant et l’évacue à l’extérieur au moyen d’une gaine, qui passe généralement par une fenêtre pour le climatiseur monobloc mobile, ou par un trou percé sur le mur si le modèle monobloc est fixé au mur.

Si ce système de climatisation présente de nombreux avantages, il est également excessivement gourmand en énergie.



Avantages Inconvénients Climatisation monobloc Bon marché

Pas de travaux d’installation

Se déplace d’une pièce à l’autre si le système est mobile Mauvaise classe énergétique : consommation élevée d’électricité

Peu performant

Peu économique

Quelle climatisation choisir ?

Au-delà du système monobloc, il existe aujourd’hui sur le marché trois types de climatisation différents sur le marché :

Le système split, aussi appelé monosplit . Il s’agit d’un système fixe divisé en deux unités, dont l’une est à installer dans la pièce, et l’autre à l’extérieur. Cette dernière permet à la fois l’évacuation de l’air et l’isolement du bruit. Les deux unités sont reliées par une gaine contenant des liaisons frigorifiques.

. Il s’agit d’un système fixe divisé en deux unités, dont l’une est à installer dans la pièce, et l’autre à l’extérieur. Cette dernière permet à la fois l’évacuation de l’air et l’isolement du bruit. Les deux unités sont reliées par une gaine contenant des liaisons frigorifiques. La clim multi-split permet de raccorder jusqu’à 5 splits à la même unité extérieure. Placés dans les pièces de son choix, tous les splits sont reliés de manière individuelle à l’unité extérieure grâce à une goulotte.

permet de raccorder jusqu’à 5 splits à la même unité extérieure. Placés dans les pièces de son choix, tous les splits sont reliés de manière individuelle à l’unité extérieure grâce à une goulotte. La clim gainable, dont l’unité intérieure est installée dans les combles ou le faux-plafond d’une habitation. L’air est diffusé dans les différentes pièces grâce à un réseau de gaines et des grilles de ventilation.

Les avantages et les inconvénients des différents systèmes

Avantages Inconvénients Système split Performance et fiabilité importantes Limité à une seule pièce Système multi-split Permet de chauffer plusieurs pièces

Performant et fiable Complexe à installer

Nécessite un entretien régulier Climatisation gainable Silencieux

Discret

Permet de chauffeur plusieurs pièces Prix élevé

Quelle climatisation pour quelle pièce du logement

En fonction de vos besoins et des pièces à climatiser certains climatiseurs conviennent mieux que d’autres.

Pour climatiser une pièce ou un studio de moins de 35 m2 Climatiseur fixe monosplit

Climatiseur monobloc fixe Pour climatiser plusieurs pièces dans une limite de 90 m2 Climatiseur multi-split Pour climatiser plusieurs pièces au-delà de 100 m2 Climatiseur gainable Pour la chambre à coucher Les climatiseurs split, mono ou multi, sont les plus adaptés en raison de leur faible génération de bruit

Les coefficients énergétiques à prendre en compte

L'efficacité énergétique est un aspect essentiel à prendre en compte lors du choix d'un système de climatisation. Les climatiseurs dotés d'une bonne efficacité énergétique consomment moins d'électricité.

Des indices de performance sont affichés sur les climatiseurs afin de repérer leur qualité énergétique. Avant un achat, il est important de regarder le coefficient SEER pour Seosanal Energy Efficiency Ratio. Il indique le coefficient énergétique saisonnier du climatiseur, et définit ainsi son étiquette énergétique. Il est calculé à partir de la consommation énergétique réelle du climatiseur et de sa performance frigorifique. Pour faire simple, plus ce coefficient est élevé, moins le climatiseur est consommateur d’énergie.

Dans le cas d’une climatisation réversible, le coefficient à prendre en compte s’intitule SCOP pour Seosonal Coefficient Of Performance.

Il est par ailleurs nécessaire de choisir la bonne taille de climatisation afin d’éviter tout gaspillage d'énergie.

Pourquoi opter pour une climatisation réversible ?

En plus de rafraîchir une habitation en cas de forte chaleur, le climatiseur réversible permet également de produire de l’air chaud. En mode chauffage, l’appareil puise des calories de l’extérieur afin de produire de la chaleur.

Une climatisation réversible convient parfaitement aux régions tempérées ou pendant les périodes de mi-saison. En effet, lors des épisodes de grand froid, le climatiseur aura cependant besoin d’avantage d’énergie afin de réchauffer l’air très froid puisé à l’extérieur. Cette configuration peut entraîner une forte consommation d’énergie et augmenter considérablement la facture énergétique.

Le prix d’un climatiseur

Les coûts d’achat et d’installation d’une climatisation varient en fonction de la marque du climatiseur, de sa puissance, des options retenues, de son niveau sonore, de sa classe énergétique et de son coefficient d’efficacité.

Certaines climatisations offrent des fonctionnalités supplémentaires permettant un meilleur confort. On peut citer par exemple les thermostats programmables, les modes de ventilation, les filtres à air avancés, et les systèmes de déshumidification.

Les estimations de prix données dans le tableau ci-dessous peuvent varier en fonction des critères précédemment énoncés.



Prix moyen du climatiseur Prix moyen pour un climatiseur réversible Prix moyen de l’installation Climatiseur monobloc Entre 300 et 700 euros selon qu’il est fixe ou mobile Entre 300 et 2 500 euros 850 euros Climatiseur monosplit 1 300 euros Entre 350 et 4 000 euros 850 euros Climatiseur multi-split Entre 2 500 et 4 000 euros en fonction du nombre de split Entre 1 500 et 10 000 euros Entre 1 000 et 2 000 euros en fonction du nombre de split Climatiseur gainable Entre 1 000 et 6 500 euros 10 000 euros 115 euros par m2

Il est conseillé d’entretenir et de nettoyer régulièrement son système de climatisation afin de prolonger sa durée de vie. Les filtres des appareils doivent être nettoyés ou changés tous les six mois à un an. Il est également possible de souscrire à un contrat d’entretien d’une valeur d’environ 150 euros TTC par an.

Quelles aides pour installer une climatisation ?

L’installation d’un climatiseur relève de travaux de confort et non de transition énergétique. De ce fait, les aides sont peu nombreuses. La Prime Énergie, les CEE (Certificats d’économies d’énergie) ou encore les aides du dispositif « Habiter Mieux » de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) peuvent parfois être mobilisés.

Il est cependant nécessaire de faire appel à un professionnel RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour en bénéficier.

Alexandre Masson