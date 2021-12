Saint-Gobain enrichit sa gamme Cool-Lite Xtreme

Mardi 14 décembre, Saint-Gobain Glass Bâtiment annonçait la naissance de deux nouveaux modèles de vitrage dans sa gamme Cool-Lite Xtreme : Cool-Lite Xtreme 61/29 et 61/29. Leur particularité ? Un haut niveau de sélectivité, pour de meilleures performances thermiques et esthétiques.

Saint-Gobain Glass Bâtiment France accueille deux nouveaux nés dans sa gamme Cool-Lite Xtreme. Baptisés Cool-Lite Xtreme 61/29 et 61/29 II, les nouveaux modèles de vitrage présentent les mêmes niveaux de performance thermique que les verres Xtreme 60/28 et 60/28 II, avec quelques ajustements.



Plus de confort thermique et visuel



Dans le détail, les performances thermiques de Cool-Lite Xtreme 61/29 et 61/29 II comprennent un meilleur ratio entre apport de lumière naturelle et apport solaire – c’est-à-dire la sélectivité – dépassant 2. Un ratio important quand on sait que les vitrages performants traditionnels ont une sélectivité́ située entre 1,7 et 1,9.

Ainsi, les produits sont capables de bloquer de manière sélective l’énergie solaire tout en laissant entrer le maximum de lumière à l’intérieur du bâtiment.

Au-delà du haut niveau de clarté et de protection solaire, les verres Cool-Lite Xtreme 61/29 et 61/29 II assurent une bonne isolation thermique. De quoi diminuer les consommations énergétiques liées à l’éclairage artificiel, au chauffage et à la climatisation, en phase avec la prochaine entrée en vigueur de la RE2020.

Par ailleurs, pour le confort visuel des utilisateurs - par exemple la protection contre l’éblouissement -, l’intégration de stores dans le double vitrage est possible.

Un meilleur rendu esthétique

Mais le plus grand atout des vitrages Cool-Lite Extreme 61/29 et 61/29 II selon Saint-Gobain Glass Bâtiment, c’est leur rendu esthétique, proche des vitrages Xtreme 70/33 et 70/33 II.

La réflexion lumineuse extérieure a été réduite à 11 %, limitant les reflets sur leur surface et augmentant la perception de transparence. De plus, les nouveaux modèles se teintent d’une couleur très neutre, qu’importe l’angle de d’observation.



« Les nouveaux Cool-Lite Extreme 61/29 et 61/29 II II devraient donc naturellement s’intégrer dans tous les projets tertiaires avec des façades modérément à fortement vitrées », conclut Saint-Gobain Glass Bâtiment.

Virginie Kroun

Photo de Une : Saint-Gobain Glass Bâtiment