Calypso Split d’Atlantic : un chauffe-eau thermodynamique écolo et économe ?

Atlantic, spécialiste du chauffage et de la climatisation, annonce enrichir sa gamme de chauffe-eaux thermodynamiques Calypso avec une nouvelle version : le Calypso Split. La solution a pour ambition de faire évoluer la production d'eau chaude vers plus d'écologie et d'économie.

Dernière innovation d'Atlantic, le Calypso Split offre plusieurs avantages, dont sa fonction d'adaptation intelligente de la production d'eau chaude grâce aux modes Eco+ et Absence, qui permet de gérer efficacement la consommation d'énergie en fonction des besoins réels. De plus, il est doté de fonctions boost pour une montée rapide en température lorsque cela est nécessaire.

Enfin, il offre la possibilité de régler et de visualiser la quantité d'eau chaude disponible, ce qui permet d'optimiser la consommation d'eau. Avec sa pompe à chaleur intégrée dans l'unité extérieure - compatible avec le gaz frigorifique R32 -, cette nouvelle version devrait permettre aux foyers de réaliser jusqu'à 72 % d'économie d'énergie, par rapport à un chauffe-eau électrique standard.

De plus, le raccordement avec des panneaux photovoltaïques en autoconsommation est prévu, ce qui facilite son intégration dans un système d'énergie renouvelable.

Un chauffe-eau éligible aux CEE et à MaPrimeRénov'

Disponible en trois capacités (150, 200 et 270 litres) pour répondre aux besoins de différentes tailles de familles, le Calypso Split est particulièrement adapté aux logements individuels ainsi qu'aux petits immeubles d'habitation collectifs. La longueur de liaison entre le réservoir et l'unité extérieure a été portée à 20 mètres, et son fonctionnement reste optimal jusqu'à 15 mètres de dénivelé, soit la hauteur d'un immeuble de 5 étages.

Entièrement fabriqué en France, Atlantic explique avoir conçu ce chauffe-eau non seulement pour sa facilité d'installation et de programmation. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent piloter leur production d'eau chaude à distance via Wi-Fi et l'application CozyTouch de la marque Atlantic.

À noter que le Calypso Split est également éligible aux Certificats d'Économie d'Énergie (CEE) et aux aides du dispositif MaPrimeRénov'.

Marie Gérald

Photo de une : © Atlantic