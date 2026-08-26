Viessmann veut convaincre avec sa « New Era » de PAC

Après 36 étapes en France, Viessmann présente sa stratégie « New Era » autour des pompes à chaleur et de l'électrification des bâtiments.

À quelques semaines de sa participation au salon Interclima, qui se tiendra du 28 septembre au 1er octobre du côté de la Porte de Versailles à Paris, Viessmann vient de boucler sa « New era tour ». Une tournée en 36 étapes à travers la France qui lui a permis de rencontrer près de 900 entreprises partenaires membres du réseau Proactif.

Une « nouvelle ère » de pompes à chaleur

L'occasion, selon la marque, de leur présenter sa nouvelle ère de pompes à chaleur intelligentes et connectées, baptisée « New Era ». « Le marché des pompes à chaleur est arrivé à un point de bascule technologique, mais aussi structurel. Avec New Era, nous nous adaptons consciemment à cette réalité », avance Matthias van Ardenne, Managing director carrier de Viessmann Benelux.

Au cœur des enjeux qu'ont évoqué les équipes de Viessmann se trouve l'électrification des bâtiments et l'intégration des solutions énergétiques connectées. Une électrification qui fait d'ailleurs l'objet d'une feuille de route présentée par le gouvernement en juin dernier.

Le « tour » s'est aussi arrêté à la Convention platinium en juin dernier pour y réunir une centaine de clients de la marque. Une occasion qui a permis, selon la communication de l'entreprise de « valoriser les réussites du réseau, de partager les ambitions communes pour le marché de la rénovation énergétique ».